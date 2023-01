Directorio de Hortifrut designa a Nicolás Moller como nuevo presidente de la compañía

El directorio de Hortifrut, designó a Nicolás Moller como nuevo presidente de la compañía.

En su primera sesión del año, la mesa directiva procedió a su elección en reemplazo de Víctor Moller Schiavetti, fundador de Hortifrut y padre de Nicolás, quien falleció en octubre pasado.

El nombramiento debe ser ratificado por los accionistas en una junta extraordinaria que se llevará a cabo en abril.

“Junto con el equipo de administración, continuaremos impulsando la visión de mi padre de hacer de Hortifrut el líder global en su categoría, entregando berries al mundo todos los días, siempre esforzándonos por estar a la vanguardia en genética, innovación y sustentabilidad”, dijo el nuevo presidente de la empresa.

Nicolás Moller se ha desempeñado en diversos cargos en Hortifrut desde el año 2008. Entre enero de 2010 y septiembre de 2016, ocupó la posición de CEO y, desde 2016 en adelante, ha ejercido como vicepresidente ejecutivo basado en Estados Unidos.

Adicionalmente, es director de Vitafoods, compañía de la industria en fruta de valor agregado y congelados, y Naturipe Farms, empresa de berries en Estados Unidos, y presidente del directorio de la frutícola china Honghe Jiayu Agriculture. Todas ellas están ligadas a Hortifrut.

Previamente, fue miembro del directorio de la asociación Center for Growing Talent by PMA, la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), el Comité de Arándanos de Chile y del Finance Committee del US Highbush Blueberry Council.

Inició su carrera en 1999 en Ferrostaal en Nueva York y luego en Houston. Posteriormente, fue gerente de administración de VidaPlus Technologies en California. Entre 2005 y 2008 se desempeñó como CEO de Hortisur en Chile.

Nicolás Moller es ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae y cuenta con estudios en diversas universidades de Chile y Estados Unidos, incluyendo Columbia, la Universidad de California Davis y Stanford.