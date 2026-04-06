Dólar cae a $918 por señales de tregua en Medio Oriente y debilidad global

El dólar experimenta un fuerte retroceso en las primeras operaciones del día en medio de las expectativas en torno a una posible solución al conflicto en Medio Oriente y también sobre eventuales medidas para agilizar el transporte en el Estrecho de Ormuz.

La divisa estadounidense se transa en $ 918,27, esto es un retroceso de 0,55% o $ 5,09 en relación al jueves pasado.

El movimiento responde principalmente a factores externos, en una sesión marcada por una leve debilidad global del billete verde y un cambio en el apetito por riesgo de los inversionistas. El dollar index (DXY) cae un 0,08% hasta 99,69, perdiendo nuevamente el nivel de 100 puntos.

“Este ajuste se da luego de que el mercado reaccionara positivamente a reportes que apuntan a negociaciones entre Estados Unidos, Irán y mediadores regionales para establecer una tregua de 45 días en Medio Oriente”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, Analista jefe de Admirals Latinoamérica.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió el domingo que Irán “viviría en el infierno” si no restablecía el libre tránsito por la vía marítima. Más tarde, el mandatario publicó escuetamente “¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!”, sin dar mayores explicaciones.

Tras esta amenaza, los precios internacionales del petróleo cayeron con fuerza luego de que treparan hasta los US$ 114 por barril.

El dólar cae en Chile y en el mundo ante señales de tregua en Medio Oriente. En la imagen, el Estrecho de Ormuz, la vía marítima afectada por el conflicto y que ha impactado enh los mercados. -

“El factor que define todos los mercados sigue siendo el mismo: la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que este lunes cumple su quinta semana y que enfrenta un punto de inflexión”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

En este contexto, el peso chileno se ha visto favorecido, apoyado además por un repunte en los precios del cobre, que es uno de sus principales referentes al ser el mayor producto de exportación del país

“Para la jornada de hoy, serán clave los datos económicos provenientes de Estados Unidos, así como los comentarios del presidente Donald Trump, los que podrían generar mayor volatilidad. Bajo este escenario, esperamos que el tipo de cambio fluctúe en un rango entre 907 y 920″, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.