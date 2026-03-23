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    Mercados se toman un respiro ante cambio de tono y nuevas señales de Trump sobre el futuro de la guerra en Irán

    Los futuros de Wall Street subían y el dólar en Chile, junto con el precio del petróleo, caían ante el cambio de tono del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Imagen @WhiteHouse en X

    El mercado valoró los cambios desde el ultimátum del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, a que sostuvieron conversaciones y se posponen los ataques durante cinco días.

    “Me complace informar que Estados Unidos y el país de Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

    Ante este contexto, Trump comentó que “basándome en el tono y la tónica de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, en función del éxito de las reuniones y los debates en curso”.

    El anuncio logró revertir el alza de los precios del petróleo y se alejaban del máximo intradía de US$120 el barril.

    Los futuros del petróleo crudo WTI, de referencia para Chile, cayeron más del 10% a alrededor de $88,5 después de los dichos de Trump, que aliviaron al mercado de los temores de riesgo de abastecimiento en el corto plazo. Sin embargo, la baja se moderó y el WTI cotiza con una caída de US$92 el barril.

    Por su parte, el valor del Brent, el que casi toca los US$120 el barril, llegaba a los US$106. También alcanzó a caer más y se ubicó por cerca de los US$100 el barril.

    Antes del anuncio, el mercado esperaba que se cumpliera el plazo de 48 horas de Trump para que Irán permitiera la normal circulación en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del petróleo en el mundo.

    El mejor ánimo también se extendía a Wall Street, donde los futuros de sus tres principales índices subían más de un 1%.

    En tanto, en Chile, el mejor sentimiento se reflejaba en el valor del tipo de cambio. El valor del dólar caía $5,05 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $923,50 la unidad.

    Sin embargo, en las primeras operaciones del día, el dólar llegó a un mínimo de $919,05 la unidad.

    Más sobre:MercadosWall StreetDólarCobrePetróleo

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