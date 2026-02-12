SUSCRÍBETE POR $1100
    Dolores Fernández, exalta ejecutiva de Walmart Argentina y México, será la nueva CEO de Cencosud en el país vecino

    Fernández, quien fue la primera mujer en ser CEO de Walmart Argentina, asumirá en Cencosud el 1 de marzo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Cencosud anunció el reemplazo de Diego Marcantonio como gerente general de las operaciones de la firma de la familia Paulmann en Argentina. Dolores Fernández Lobbe será quien reemplace a Marcantonio a partir del próximo 1 de marzo.

    Marcantonio había asumido como gerente general de Cencosud en Argentina, donde tenía a cargo las marcas en el país vecino: Jumbo, Disco VEA, Easy y Unicenter, la división de centros comerciales

    Su salida fue anunciada a inicios de enero y sus últimas gestiones fueron ser parte de la carrera por adquirir la operación de Carrefour en Argentina, pero finalmente se bajaron durante el proceso, que todavía no concluye. Y la más reciente fue el cierre de la compra de la cadena mayorista Makro.

    Para su reemplazo, según se informó en su momento, se contrataron los servicios de la consultora de hunting Egon Zehnder.

    La nueva CEO

    Dolores Fernández Lobbe es una ejecutiva con más de 25 años de trayectoria, donde destaca su paso por Walmart, que en Chile tiene presencia bajo la marca de supermercados Lider. En el país vecino llegó a ser la primera mujer como gerente general de la filial norteamericana y su último paso por el gigante fue en México, como vicepresidente senior de compras. En Walmart estuvo 15 años, según explica en su LinkedIn.

    Antes de llegar a Walmart, fue gerente comercial del “departamento de damas” de Falabella y consultora en McKinsey.

    “Cuenta con amplia experiencia en el sector retail y consumo masivo, ocupando durante los últimos 15 años diversas posiciones ejecutivas senior, incluyendo liderazgo en países como Argentina y México”, destacó Cencosud.

    Fernández Lobbe también es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina y cuenta con un MBA de Harvard University.

    “Estamos convencidos de que la experiencia y liderazgo de Dolores serán un aporte relevante para seguir fortaleciendo nuestra operación en el país y avanzar en nuestras prioridades estratégicas de crecimiento e innovación, en línea con nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”, dijo Cencosud.

    Por su parte, Diego Marcantonio, actual gerente general en Argentina, dejará la compañía a fines de marzo de 2026. “Hasta entonces, ambos trabajarán en un período de transición planificado, asegurando una adecuada continuidad del negocio y el acompañamiento a los equipos en Argentina”, explicaron desde la compañía.

