Economía chilena sorprende con caída en enero y expertos prevén un PIB del primer trimestre bajo 2%

La economía chilena decepcionó en enero. Si bien se esperaba un bajo crecimiento luego de conocer las cifras sectoriales, no estaba en el escenario de ningún analista que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayera 0,1%. Con este registro, la actividad económica anotó el peor arranque de año desde 2021 y es además la primera caída desde junio de 2024.

De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que enero de 2025. El Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en doce meses.

El resultado del Imacec se explicó por la caída de 1,5% de la producción de bienes en términos anuales. En la industria se registró una menor elaboración de productos químicos y de alimentos, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por la actividad agropecuario-silvícola. Por su parte, la minería disminuyó en línea con una menor extracción de cobre.

Asimismo, la actividad comercial presentó un aumento de 0,4% en términos anuales. Este resultado fue explicado por el comercio minorista impulsado por mayores ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. El comercio automotor, por su parte, creció en línea con las ventas de vehículos.

El comercio mayorista, en tanto, cayó por menores ventas de alimentos, en particular, de las exportadoras de frutas.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a la calma y a no sobreinterpretar la cifra. “Un Imacec que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo”, sostuvo, y resaltó como factor la alta base de comparación con enero de 2025. “Enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos choques positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento. Asimismo, este enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior", indicó.

Esa visión es compartida en parte por el análisis de Banco Santander, que señala que el débil resultado anual estuvo fuertemente condicionado por una alta base de comparación, “asociada al destacado desempeño de la actividad agropecuaria del año pasado, en particular por el récord histórico de exportaciones de cerezas. Ese desempeño excepcional impulsó transversalmente a varios sectores en ese momento”.

No obstante, Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, si bien manifiesta que hay una parte que se explica por la base de comparación, “no explica totalmente la caída de la actividad, donde se sumó el pobre desempeño, en particular, de la producción de resto de bienes, que marcó negativo tanto anual como desestacionalizada. Eso es preocupante, porque es una medida relativamente generalizada del desempeño de la economía local”.

En Coopeuch también plantean como sorpresa la caída en 12 meses de los sectores asociados a la producción de bienes, sin embargo, matizaron que “parte de este mal desempeño podría estar asociado a elementos puntuales, tanto en manufactura como en resto de bienes”.

Mientras que el economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, comenta que “el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas, y más que un quiebre estructural, la sorpresa respondió a dos factores combinados: la menor producción minera e industrial y expectativas de mercado demasiado optimistas respecto del desempeño del comercio y los servicios”.

Perspectivas del año se alejan de 3%

Para los próximos meses, los expertos afirman que se debe monitorear con cautela la evolución de la actividad y ya hay voces que anticipan que la probabilidad de que la economía pueda crecer este año en la parte alta del rango que proyectó el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre, de 2%-3%, se aleja, y se ubica más cerca de 2,5% hacia abajo.

De hecho, para el primer trimestre esperan un Producto Interno Bruto (PIB) bajo 2%, específicamente con expectativas entre 1,2% y 1,5%.

“Los resultados de enero confirman algo que veníamos anticipando: el primer trimestre estaría afectado por una exigente base de comparación, dado que no se repitió el récord de exportaciones de cerezas, a lo que se suma un menor impulso del turismo argentino respecto del año pasado”, afirman en Santander.

La economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, plantea que “aunque parte de la debilidad de enero podrían ser asuntos temporales que se reviertan en los próximos meses, estas cifras alejan la proyección de crecimiento de 2,1% anual para el primer trimestre que estimó el Banco Central en su Ipom más reciente”.

Felipe Alarcón prevé un Imacec de febrero de 1,8% y con ello un primer trimestre con un PIB de 1,2%. “Claramente es un mal comienzo de año, hay que tener cierta cautela y ver qué pasa en febrero. Por ahora, mantenemos nuestra proyección en torno a 2,7% para el año”, asevera.

Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, ve que “el crecimiento del PIB del primer trimestre sería en torno a 1,5%, algo más débil de lo anticipado previamente”. Sin embargo, mantiene su proyección de crecimiento del PIB para 2026 en 2,7%, pero incorporando sesgo a la baja debido a recientes riesgos externos.

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, indica que “con este punto de partida se hace cuesta arriba aspirar a un crecimiento más cercano al 3% y, de nuevo, probablemente, la expectativa de expansión para 2026 va a comenzar a concentrarse en 2,5%”. Misma visión entregan en Clapes-UC: “Con el dato de enero, esperamos una leve corrección a la baja en las expectativas de crecimiento para el año, lo que pone cuesta arriba crecer 3% en 2026”.

Por último, en Scotiabank manifiestan que el lento dinamismo de la actividad obliga a acelerar el ritmo con crecimientos mensuales desestacionalizados por sobre el promedio, solo para alcanzar un crecimiento de 2,5% en el año. “En Scotia mantenemos nuestra proyección de 2,5% para 2026, ante el sólido dinamismo de la inversión y recuperación del consumo privado en los próximos meses, pero aún nos mantenemos conservadores para posicionarnos con un crecimiento superior”, puntualizan.