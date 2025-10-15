EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el tema se negociará el las próximas semanas.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, planteó la posibilidad de prorrogar la tregua arancelaria con China a cambio de que Pekín retire sus planes de endurecimiento de los controles a la exportación de tierras raras.
“¿Es posible que podamos acordar una extensión a cambio? Quizás, pero todo eso se negociará en las próximas semanas”, dijo Bessent en una conferencia de prensa, según Bloomberg.
Sin embargo, dijo que se ha avanzado en una respuesta completa y conjunta de Estados Unidos y varios de sus socios en caso de que China prosiga con dichos controles. En este sentido mencionó a Australia, Canadá, la Unión Europea o India.
Estados Unidos y China están enfrascados en una disputa comerciales desde inicios de año en la que se han amenazado mutuamente con la imposición mutua de aranceles superiores al 100%.
