EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, planteó la posibilidad de prorrogar la tregua arancelaria con China a cambio de que Pekín retire sus planes de endurecimiento de los controles a la exportación de tierras raras.

“¿Es posible que podamos acordar una extensión a cambio? Quizás, pero todo eso se negociará en las próximas semanas”, dijo Bessent en una conferencia de prensa, según Bloomberg.

Sin embargo, dijo que se ha avanzado en una respuesta completa y conjunta de Estados Unidos y varios de sus socios en caso de que China prosiga con dichos controles. En este sentido mencionó a Australia, Canadá, la Unión Europea o India.

Estados Unidos y China están enfrascados en una disputa comerciales desde inicios de año en la que se han amenazado mutuamente con la imposición mutua de aranceles superiores al 100%.