    El 2025 terminó con cuatro empresas menos en bolsa y este año se saldrían al menos otras cinco

    Cementos Bío Bío y Melón están en proceso de cancelar sus inscripciones en las bolsas y la CMF a la vez que las sociedades aguas arriba de SQM viven una reestructuración que reducirá las compañías abiertas. En 2025 ya se deslistaron 4 sociedades.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    18 Octubre 2024 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez Andres Perez

    Fueron US$1.054 millones lo recaudado en junio de 2019 por Cencosud en la apertura a bolsa de su filial de centros comerciales, Cencosud Shopping. Esa fue la última IPO realizada en el mercado local, cuatro meses antes del estallido social de octubre de ese año, previo a la pandemia y a la incertidumbre política que vino después.

    Desde entonces han pasado casi siete años, y el número de compañías que transan en el mercado solo se ha reducido. La serie de adquisiciones de empresas chilenas por parte de grandes compañías globales inició un proceso de deslistamiento que ha ido recortando el número las compañías abiertas a bolsa en el país.

    La última en anunciarlo fue Cementos Melón, compañía que informó el viernes pasado que el directorio acordó citar a junta extraordinaria de accionistas para votar la cancelación de la inscripción de sus acciones en el Registro de Valores de la CMF y de las Bolsas de Valores.

    En su hecho esencial, argumentó que ha mantenido por más de 6 meses consecutivos un número de accionistas activos inferior a 2.000, facultando a la compañía para solicitar la cancelación en el registro.

    Y Melón no es la única cementera que está en proceso de salir de la bolsa. En agosto del 2025, el gigante europeo Carmeuse tomó el control de Cementos Bío Bío al adquirir vía OPA el 90,21% de las acciones de la firma. Tras esto, solicitó la cancelación de la inscripción de las acciones de la sociedad en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    En paralelo, Carmel Holding S.A, controladora de Cementos Bío Bío, instruyó a BTG Pactual Chile S.A para que pueda comprar hasta 7.535.803 acciones de la sociedad por $1.730 por acción. Un porcentaje de acciones que representa casi el 3% del total de los papeles de la firma. Ese poder comprador termina este 17 de enero, tras lo cual seguirá con el deslistamiento.

    Así, el sector cementero contará sólo con una empresa en bolsa, Cementos Polpaico, luego de que cancelen sus inscripciones en los registros Melón y Bío Bío.

    Según datos de la Bolsa de Santiago, para diciembre el número de sociedades en la plaza concluyó en 185 - con una capitalización que suma US$262.079 millones-, una cifra menor respecto de las 189 compañías registradas para enero del 2025.

    Y de hecho la cifra es aún menor respecto de las 192 registradas para el primer mes de 2024.

    La compañía citó a junta de accionistas para votar su cancelación en los registros de la CMF y en las bolsas del país.

    Entre las acciones que en 2025 salieron de la bolsa se encuentra Grupo Security, holding que en septiembre de este año fue absorbido por Bicecorp, esto en el marco de la fusión de ambas compañías y sus filiales. En noviembre pasado se fusionaron los bancos Security y Bice, y en diciembre la CMF aprobó la fusión de las aseguradoras Bice Vida con Vida Security.

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, sostiene que la reducción de compañías listada es “un fenómeno que se produce principalmente en empresas que han sido compradas por holding extranjeros que no tienen necesidad de capital y por lo mismo, optan por cerrarlas y de esta forma, ni siquiera tener que repartir parte de la utilidad como dividendo con otros accionistas, sino que acceder al 100% de la utilidad como inversión en empresa relacionada”.

    Por su parte, Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, señala que “una de las causas son los costos, sobre todo cuando las empresas están con márgenes son reducidos”, a lo que se suma “la baja liquidez que estás empresas tienen en bolsa ante los grandes porcentajes de los controladores en el capital. No vale la pena para los accionistas”.

    “Y la baja liquidez produce, a veces, que el valor en bolsa no se condice con el valor de la compañía”, agrega Tolosa.

    Pero no son las únicas causas que han impulsado el proceso, también lo han hecho reestructuraciones, como la que actualmente está ocurriendo con las sociedades cascadas a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de SQM, proceso que seguirá reduciendo en número de sociedades.

    La reestructuración completa implicará la reducción de cinco a dos sociedades abiertas: en una primera etapa se fusionarán Pampa Calichera en Oro Blanco y Nitratos en Potasios, para posteriormente fusionarse Norte Grande en Oro Blanco. Eso significa que tres sociedades saldrán de la bolsa.

