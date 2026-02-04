SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    El Banco Central mantuvo la tasa de interés en la reunión de política monetaria pasada, una decisión que consideró la expectativa del mercado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El consejo del Banco Central. Alexis Ramirez Fotografia

    A fines de enero pasado, el Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, una decisión que fue adoptada de manera unánime por los cinco consejeros. Sin embargo, el Banco Central también puso sobre la mesa la idea de bajar la TPM, algo que no estaba en el escenario del mercado.

    “Todos los Consejeros coincidieron en que, dado el estado actual de la economía —con una brecha prácticamente cerrada, una inflación cercana en la meta y sin riesgos relevantes para los precios en el corto plazo—, la Tasa de Política Monetaria (TPM) debía converger al punto medio de su rango de valores neutrales. En consecuencia, las opciones plausibles para esta reunión eran: (i) mantener la TPM en 4,5%; o (ii) reducirla en 25 puntos base, hasta 4,25%“, dijo el Banco Central en la minuta del último encuentro.

    Sobre la opción de bajar la tasa, el Banco Central sostuvo que “varios Consejeros señalaron que el ajuste en las perspectivas de inflación de corto plazo podía constituir un fundamento relevante para esta decisión, en caso de que se buscara mantener un impulso monetario real similar al previsto en el Ipom (Informe de Política Monetaria) de diciembre”.

    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    “Aclararon, sin embargo, que este ajuste no implicaba un cambio en el escenario de política monetaria descrito en dicho informe, sino solo un ajuste en el momento en que la TPM convergería al centro del rango neutral”, añadieron.

    No obstante, el Banco Central matizó que “un consejero otorgó menos peso a este argumento, mencionando que el marco de política monetaria no contemplaba ajustes significativos en la trayectoria de tasas cuando se trataba de efectos de corto plazo, de baja persistencia y que no afectaban la convergencia de la inflación a la meta en el mediano plazo”.

    De esta forma, “varios Consejeros consideraron que la decisión de esta reunión estaba marcada de manera importante por factores tácticos y consideraciones de gestión de riesgos”.

    Así, la instancia del Banco Central consideró que la decisión de la tasa estaba marcada por “la comunicación previa del consejo”, que generó que el mercado esperara que se mantuviera la TPM.

    Una decisión distinta podía inducir mayor volatilidad en los mercados financieros y afectar la predictibilidad de la política monetaria”, consignó el Banco Central.

    Alexis Ramirez Fotografia

    En cuanto a los riesgos, el Banco Central comentó que “si bien las proyecciones de corto plazo apuntaban a una inflación menor que la prevista en diciembre, existían factores que podían sesgarla al alza en el mediano plazo”.

    “Uno de ellos era la posibilidad de un impulso adicional al crecimiento de mediano plazo, debido a la mejora en varios fundamentos”, añadió.

    En contraposición, “se mantenían las dudas sobre la persistencia del aumento reciente de la productividad y su efecto en la brecha y en las presiones inflacionarias. Estas materias deberían ser analizadas con especial atención en el próximo Ipom”.

    Ante este contexto, finalmente, y tal como se conoció en su momento, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, el vicepresidente Alberto Naudon y los consejeros Luis Felipe Céspedes, Claudio Soto y Kevin Cowan votaron por mantener la TPM.

    Más sobre:EconomíaBanco CentralTasasTPM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Review del Honor Magic8 Lite

    Lo más leído

    1.
    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    2.
    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    3.
    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    4.
    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    5.
    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo
    Chile

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria
    Negocios

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21
    El Deportivo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026
    Tecnología

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar