El Banco Central mejora también las perspectivas para el precio del cobre este año, el próximo y 2023

En el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central corrigió al alza su cálculo para el crecimiento del PIB de Chile este año y ahora es más optimista que todas las proyecciones de los organismos multilaterales.

La entidad dirigida por Mario Marcel corrigió esta y muchas otras variables económicas, entre ellas una muy relevante para el país: el precio del cobre.

Si en marzo la proyección para el precio promedio del año llegaba a US$ 3,95 por libra, en el IPoM de junio ese cálculo subió hasta a US$ 4,25. Se trata de un valor inédito para el principal producto del país.

Y mientras los expertos debaten si el cobre está o no en medio de un superciclo, el emisor estimó que el precio promedio se ubicará en US$ 4 el próximo año y US$ 3,70 en 2023. Se trata de un alza considerable en relación a los US$ 3,75 y US$ 3,55 que había previsto en el iPoM de marzo para eso dos ejercicios.

“Estos precios responden a la mayor demanda actual y esperada, en medio de un escenario positivo de recuperación global, que llevó a cotizaciones a niveles récord en el transcurso de mayo. La corrección de precios también responde a la actualización de su valor de largo plazo, que ahora se ubica en US$3,3, en comparación con la anterior estimación de US$2,7”, reporta el IPoM.

La autoridad monetaria consignó que las importaciones chinas del metal se han mantenido en niveles récord, ante los programas de infraestructura implementados y la recuperación de la demanda mundial por bienes. Por el lado de la oferta, dijo, los inventarios en bolsa se han mantenido en niveles bajos.

“Así, luego de alcanzar una cotización récord de US$4,86 la libra en la primera quincena mayo, el precio del metal se ubicó en torno a US$4,5 al cierre estadístico de este IPoM (+11% desde el cierre estadístico de marzo)”, afirmó.