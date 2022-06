El bitcóin se desinfla y se prepara para la mayor caída trimestral en más de una década

El bitcóin está en camino a su peor momento trimestre en más de una década, a medida que los bancos centrales están más agresivos y ante una serie de explosiones de otras criptomonedas de alto perfil que han traído el pesimismo al mercado de las divisas electrónicas.

La reducción del 58% en la mayor criptomoneda es el más grande desde el tercer trimestre de 2011, cuando el bitcóin aún estaba en sus primeros pasos, según datos compilados por Bloomberg.

La década entre esos sellos distintivos vio varios auges y caídas, con el valor de mercado de las criptomonedas aumentando a un máximo de US $ 3 billones a medida que ganaban una adopción más generalizada y las tasas de interés ultra bajas estimularon la toma de riesgos. Pero el mercado bajista actual se destaca por la cantidad de apalancamiento criptográfico que se ha deshecho, y por el escrutinio regulatorio que se está acumulando en una clase de activos que muchos bancos centrales ahora consideran una amenaza para la estabilidad financiera.

Los precios volvieron a caer el jueves, con el token cayendo por debajo de US $ 19.000. El bitcóin bajó un 6% a US $ 18.979 a las 10:39 am en Londres. A las monedas alternativas más volátiles les fue peor, con Avalanche y Polygon cayendo alrededor del 10%.

El ritmo de las malas noticias se suma a una reprimenda del espíritu criptográfico de la especulación desenfrenada y la innovación libre: una ficha que se suponía estaba vinculada al dólar estadounidense colapsó, borrando casi instantáneamente aproximadamente US $ 40.000 millones de valor de mercado. Varios prestamistas de criptomonedas se vieron obligados a detener los retiros, dejando a los depositantes a la deriva. Y, más recientemente, se ordenó la liquidación de un prominente fondo de cobertura criptográfico después de acumular un apalancamiento insostenible para impulsar sus apuestas.

A pesar de todo el pesimismo, algunos analistas apuntan a señales de que el fondo podría estar cerca. El desapalancamiento que aceleró la caída en los últimos meses puede no tener mucho más por recorrer, según estrategas de JPMorgan Chase & Co. Nikolaos Panigirtzoglou dijo en un nota publicada el miércoles. También señalaron la financiación de capital de riesgo que “continuó a un ritmo saludable en mayo y junio”.

“El bitcóin ha tenido un buen éxito en los últimos doce años al alcanzar mínimos cíclicos cada 90 semanas”, dijo el estratega técnico de Fundstrat, Mark Newton. “Los mínimos deberían estar a la vuelta de la esquina de acuerdo con este ciclo compuesto, y uno debería estar en alerta en el mes de julio, buscando comprar debilidad para un rebote saludable, justo cuando el sentimiento parece estar alcanzando un punto de inflexión bajista”.