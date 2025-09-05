SUSCRÍBETE
El bono que Tesla propone para Elon Musk no tiene precedentes. Es colosal

El premio equivalente a tres veces el PIB anual de Chile busca que el empresario se concentre en la compañía, que no se distraiga con la política y que cumpla con una serie de metas ambiciosas.

David Nogales 
David Nogales
El millonario bono que Tesla le pagaría a Elon Musk Hannibal Hanschke

Elon Musk vuelve a los titulares, esta vez debido a un plan de compensación que propuso el directorio de Tesla para el empresario y que no tiene precedente en ninguna parte del mundo debido a su colosal monto.

De acuerdo a CNBC, la junta directiva de la empresa de autos eléctricos está pidiendo a los inversionistas aprobar un bono por casi US$ 1 billón (US$ 975.000 millones) para el empresario, básicamente con el fin de que se concentre en Tesla, que no se distraiga con la política y que cumpla con una serie de metas ambiciosas.

La cifra es más de tres veces el PIB anual de Chile.

El plan propuesto para Musk, quien ya es la persona más rica del mundo, consiste en 12 tramos de acciones que se otorgarán si Tesla alcanza ciertos hitos durante la próxima década.

El millonario bono que Tesla le pagaría a Elon Musk BRITTA PEDERSEN

También le otorgaría a Elon Musk un mayor poder de voto sobre el fabricante de vehículos eléctricos y aspirante a gigante de la robótica, algo que ha exigido públicamente desde principios de 2024.

Entre los objetivos que espera Tesla para Musk destaca la expansión del negocio de robotaxis y el aumento del valor de mercado de la compañía hasta los US$ 8,5 billones, en comparación con el US$ 1 billón actual.

El plan tiene una duración de una década, según información de Bloomberg y que cita El País.

La iniciativa de la compañía pone de relieve la importancia que tiene Elon Musk en el destino de Tesla.

“Una remuneración a largo plazo para un fundador como él es fundamental... eso suele polarizar a la mayoría, ya que algunos piensan que es excesiva e irracional, mientras que otros piensan que es una fórmula y que un fundador de una empresa tan grande merece esa remuneración”, dijo a la agencia Reuters, Peter Andersen, fundador Andersen capital Management.

El millonario bono que Tesla le pagaría a Elon Musk SUZANNE CORDEIRO

La presidenta de Tesla, Robyn Denholm, dijo a Andrew Ross Sorkin de CNBC que el plan fue diseñado para mantener al CEO “motivado y concentrado en cumplir con los objetivos de la compañía”.

“Si tiene un buen desempeño, si alcanza los ambiciosos objetivos del plan, entonces recibirá capital: el 1% por cada medio billón de dólares de capitalización bursátil, más los objetivos operativos que debe alcanzar para lograrlo”, dijo Denholm en el programa “Squawk Box” de CNBC.

El complejo momento de Tesla

Cabe recordar que los resultados de Tesla se han ido deteriorando en los últimos meses, en medio del casi incontrarrestable crecimiento de las marcas chinas en el segmento de autos eléctricos, y luego del controversial paso de Elon Musk por la administración Trump.

El empresario terminó enemistado con el presidente de Estados Unidos y en su estadía en el gobierno, la firma experimentó un fuerte daño en su imagen.

El millonario bono que Tesla le pagaría a Elon Musk Eduardo Munoz

La firma estadounidense registró ganancias por US$1.172 millones el segundo trimestre, cifra inferior en 16% a la anotada en el mismo periodo del año pasado.

Los ingresos de la compañía cayeron 12% a US$22.496 millones, cifra que además resultó menor a los US$22.740 millones que esperaba el mercado.

“Las cifras hablan por sí solas”, dijo Ross Gerber, consejero delegado de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management e inversor de Tesla.

“Son malos para una empresa en crecimiento, que no está creciendo”, dijo el ejecutivo citado por la agencia Reuters.

Con todo, el empresario espera recuperar terreno. Elon Musk dijo hace un tiempo que este proyecto haría que la empresa superará el valor de los US$ 25 billones.

Según los planes iniciales de la automotriz, este año fabricarán 5.000 robots Optimus, para empezar su distribución y cumplir con los objetivos que Elon Musk presentó ante los accionistas.

“El objetivo de Tesla es construir Optimus en nuestra línea de producción piloto de Fremont en 2025, con un despliegue más amplio de robots que realicen tareas útiles en nuestras fábricas”, dijo Musk a sus accionistas durante la presentación del reporte financiero del primer trimestre de 2025.

Elon MuskTeslaAutos eléctricos

