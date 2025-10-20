El Coordinador Eléctrico apunta a fallas en la transmisión tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana

El Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) detalló que el corte masivo que afectó a la Región Metropolitana tuvo un origen en un problema de transmisión.

"Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las Subestaciones Eléctricas (SSEE) Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital. Con una demanda afectada de 600 MW aproximadamente. Se han recuperado unos 400 mw", dijo el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE).

Líneas de transmisión (Línea Alto Jahuel Florida) de la Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), que está ligada al Grupo Saesa.

La cronología del caso

Desde Enel comentaron que “a las 15:42 horas se produjo una falla en transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes".

Mientras que, CGE también recalcó que es un problema en la transmisión. “Afecta a unos 60 mil clientes de CGE de las comunas de San Bernardo, El Bosque, Puente Alto y La Pintana”, comentó la firma.

En estos momentos, según informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), los clientes sin luz se concentran en la Región Metropolitana: 368.674 mil clientes están sin luz, donde el grueso de los afectados se concentraron en las comunas de Puente Alto, La Florida y La Pintana.

Luego, a las 17.00 horas, la SEC reportó que 148.079 clientes se encuentran sin luz. El grueso fueron clientes de en Puente Alto (95.417) y La Pintana (27.231).

Más tarde y al cierre de esta edición, la SEC informó que 99.2% de los clientes de la Región Metropolitana está con servicio eléctrico normal. Así, el número de clientes sin luz llegaba a 21.627, donde el grueso eran los clientes de Ñuñoa (8.561), La Florida (3.237) y Macul (3.215).

Mientras que, Enel aseguró que “a las 17:03 todos los clientes afectados por la falla en transmisión, ajena a Enel Distribución, ya se encuentran con suministro normalizado”.

Explicación del Grupo Saesa

Ante la falla masiva, Grupo Saesa apuntó a “una falla puntual en una de nuestras Línea de Transmisión (Alto Jahuel - Florida), lo que provocó una interrupción temporal del suministro eléctrico que afectó a aproximadamente 850.000 clientes en la Región Metropolitana”.

“Gracias a maniobras operativas desde nuestro centro de control, en 14 minutos logramos recuperar el suministro a más del 60% de los clientes afectados”, dijo.

De cara a solucionar el problema, la firma, que está ligada a dos fondos de pensiones canadienses: Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) y Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), dijo que “a ctualmente, nuestras brigadas continúan trabajando para normalizar completamente el servicio".

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar y reiteramos nuestro compromiso de restablecer el suministro eléctrico a la brevedad”, cerró.