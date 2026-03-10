El destino del equipo económico de Boric: regreso a la academia, consultorías y descanso con la familia

Desde este miércoles, a las 12 del día, los ministros del gobierno de Gabriel Boric dejarán sus cargos para iniciar nuevas actividades. Algunos tiene como horizonte el tomar una pausa para descansar antes de retomar nuevos rumbos, mientras que otras decidieron volver a realizar clases en universidades o bien otros a estudiar y abrir consultorías.

Uno de los ministros que completó los cuatro años en el gobierno fue Nicolás Grau. Primero como titular de la cartera de Economía y después como jefe de las finanzas públicas. Antes de llegar al gobierno era profesor e investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) en áreas como microeconomía aplicada y economía de la educación, además de investigador asociado al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

Si bien Grau ha esbozado que volverá a alguna universidad para realizar clases, todavía no define en qué casa de Estudios. Mientras toma esa decisión, recalará a la propia Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Esta vez será profesor visitante y su idea es poder escribir un libro. Para volver como profesor con horas en la FEN tendría que abrirse un concurso y ganarlo.

Valparaiso, 18 de noviembre 2025 La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y el ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, no tiene definido su futuro y mientras eso ocurre se dedicará a descansar y realizar labores personales. Lo mismo es lo que tiene previsto hacer la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien “no tiene todavía definido sus próximas actividades”.

Otra pieza clave en Teatinos 120 es Alejandro Puente, coordinador de mercado de capitales, quien tiene previsto viajar a España a ver a su familia, especialmente su hijo, nuera y nietos. Después regresar para hacer clases y consultorías.

El coordinador de Regulación Económica, Francisco Saffie comenta que no tiene planes concretos, pero “lo natural sería abrir una práctica de servicios legales y de consultoría en materia tributaria y regulatoria, además de retomar alguna actividad académica”.

Quién lideró las reformas tributarias impulsadas por el gobierno fue Diego Riquelme, coordinador de política tributaria, quien tampoco definido sus próximos pasos.

07/02/2025 - JAVIERA MARTINEZ, DIRECTORA DE PRESUPUESTO - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En el Ministerio de Economía, Álvaro García, reabrirá su consultoría y la subsecretaría Javiera Petersen se regresa a terminar su doctorado en Innovación y Políticas Públicas de la University College London.

Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo, regresa a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, específicamente al departamento de Sociología.

Otra referente del Frente Amplio, Claudia Sanhueza, quien tiene previsto descansar primero y después “trasmitir de alguna manera lo que han sido estos años sobre todo en el actual contexto geopolítico, por lo que espera volver a la academia”.

Subsecretaria Claudia Sanhueza con directora general de Asuntos Económicos Multilaterales, Marcela Otero.

Maisa Rojas, ministra de Medioambiente tiene como próximo destino regresar a la academia. “La ministra es profesora titular del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y volverá a esa labor”, señalan desde el ministerio. “Desde mi rol de académica y científica seguiré trabajando para generar evidencia que aporte a la toma de decisiones para construir un mejor país”, señaló Rojas.

La ministra de Minería, Aurora Williams, regresará a su región, Antofagasta, para retomar su vida familiar.

Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social, seguirá activa políticamente, siendo parte del Comité Central del Frente Amplio y está evaluando distintos proyectos personales.

Mientras, la subsecretaria Paula Poblete estuvo enfocada en cerrar los principales temas de la Subsecretaría de Evaluación hasta el día de hoy. Después de eso, tiene contemplado dedicar un tiempo a desarrollar proyectos personales.