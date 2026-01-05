El deterioro en Venezuela: tamaño de la economía cae casi 70% desde su peak en 2012 y PIB per cápita más de 65%

Venezuela atraviesa una crisis económica, de eso no hay dudas. Varios indicadores lo muestran, pero no es algo reciente, sino que un cúmulo de años que se fue acentuando con la llegada de Nicolás Maduro al poder.

Si en 1999, el tamaño de la economía venezolana era de US$ 97.517 millones, el peak se alcanzó en 2012 US$ 372 mil millones. Ese año precisamente el precio del petróleo superó los US$100 el barril lo que favoreció a esa economía.

No obstante, en 2013 asumió la presidencia Nicolás Maduro. Y de allí en más el PIB solo reflejó bajas hasta llegar al 2025, según el mismo FMI, a solo US$ 82 mil millones. Así, desde ese peak hasta 2025, la caída es de cerca de 70%.

“Venezuela enfrenta una crisis estructural dramática desde hace más de una década. Su economía dio cuenta del mayor colapso que reconozca la historia mundial por causas no asociadas a guerra”, afirma el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann.

En ese sentido, el experto añade que “de ser la economía más rica de América Latina hace 25 años, hoy se encuentra entre las economías más pobres de la región. En términos del tamaño de su economía, se reconoce una caída en torno a 70% en los últimos diez años”.

Otra perspectiva entrega el economista jefe de Itaú, Andrés Pérez: “Si uno mira el nivel de actividad del PIB, está en un cuarto del nivel de 2014. Esta debe ser la mayor contracción de una economía que no está en guerra”, dice y añade que “es la acumulación de malas políticas en el tiempo”.

La economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza, entrega otra comparación: “El PIB de Venezuela en los años 80 llegó a representar cerca de 1% del PIB mundial (medido a poder de paridad de compra). En la actualidad, se estima que su PIB representa solo un 0,1% del PIB mundial a PPP”.

Pérez entrega otra forma de medir el deterioro de la economía venezolana. Y aquí apunta a ver cómo ha ido cayendo la principal exportación que tiene Venezuela. “A fines de los 90, alcanzó un máximo de 3,5 millones de barriles diarios y ahora está en torno a 1 millón de barriles de exportación. Esa es la principal fuente de ingresos de ese país”, expresa Pérez.

Santiago, 03 de Enero 2026. Cientos de Venezolanos que viven en Chile salen a celebrar la caida del regimen de Nicolas Maduro en la esquina de Toro Mazote con Alameda conocida como Pequena Caracas en Estacion Central Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Pese a ello, el petróleo sigue siendo el pilar de la economía venezolana. “Si bien su peso directo en el PIB se estima hoy en torno al 15%, concentra más del 80% de las exportaciones. Con una producción cercana al millón de barriles diarios, cualquier recuperación estructural depende de la reactivación sostenida de este sector”, añade Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.

Mientras que Carlos Smith, académico e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, asevera que “se tendrá que invertir mucho en Venezuela para poder volver a los niveles que tenía antes. Se habla de alrededor de US$20 mil millones por los próximos 10 años”.

La vara del PIB per cápita

Otra variable que muestra el mal manejo económico de la administración de Maduro es el PIB per cápita. De acuerdo a datos del FMI, si en 2012, este era de US$21.934 per cápita, ahora en 2025 alcanzará los US$ 7.196, lo que se traduce en una baja de 69%.

En este aspecto, Apablaza, suma antecedente. “Venezuela superaba el PIB per cápita de Latinoamérica y el Caribe hasta el año 2015. En 2018, el PIB per cápita de ese país representaba cerca del 62% del PIB per cápita de Latinoamérica y el Caribe y se estima que representará un 39% del PIB per cápita en 2025”.

Otra comparación que entrega Apablaza es con Estados Unidos. “Venezuela alcanzó poco más de la mitad del PIB per cápita real a PPP de Estados Unidos en la década de los 80, en 2018, representó el 17% del PIB per cápita real a PPP de Estados Unidos, proporción que cae a 10% según las estimaciones a 2025”.

Y otro antecedente más pone sobre la mesa el mismo Apablaza: “Venezuela llegó a duplicar el PIB per cápita real a PPP de Chile, superándolo entre 1980 y 1999. Desde el año 2000, Chile tiene un mayor PIB per cápita real. En 2018 representa cerca del 40% del PIB per cápita de Chile y cerca de un 25% del PIB per cápita de Chile en 2025”.

Salario mínimo

En Venezuela existen dos tipos de salarios mínimos: uno para trabajadores del sector público y otro para el sector privado. De acuerdo al PNUD, durante el tercer trimestre de 2025, el Ingreso Mínimo Integral (IMI) mensual de los empleados del sector público —compuesto por el salario mínimo, el bono de alimentación (Cesta Ticket) y el Bono de Guerra Económica (BGE)— se mantuvo en US$161. Este valor refleja un incremento nominal de 20,5% respecto al monto registrado en el mismo período del año anterior US$134 dólares, impulsado principalmente por el ajuste del Bono de Guerra Económica, que pasó de US$90 a US$120 en mayo de 2025.

Y en el sector privado, el Ingreso Mínimo Integral (salario mínimo más la cesta ticket de alimentación), valorado en dólares según el tipo de cambio oficial, se ubicó en US$ 41, esto representó una disminución anualizada del 6,3% y una merma del 1,2 % respecto al trimestre anterior.

Con este monto, y según un análisis que realizó el OCEC-UDP, Venezuela tenía el menor salario mínimo no solo de la región, sino que de los países de la OCDE con tan solo US$2. Esto contrasta con los US$1.138 dólares que se entrega en Chile.

(Foto de ARCHIVO) El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha aprovechado el cuarto aniversario de la muerte de Hugo Chávez para abogar por una "zona económica integral" dentro del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Este domingo se celebra en Caracas una nueva cumbre del ALBA REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/3/2017 PRESIDENCIA VENEZUELA

La inflación

Otro carril sigue la inflación en ese país, que es una de las más altas del mundo. Entre enero y septiembre, de acuerdo con cálculos del PNUD alcanzó 256%, con una tasa anualizada cercana a 390%. Las proyecciones indican un cierre en torno al 500% para el año.

El aumento sostenido de precios erosiona la capacidad de compra y mantiene la presión sobre el tipo de cambio. En los últimos meses, de acuerdo a estimaciones del PNUD, la inflación se viene acelerando. En julio la tasa marcó 13,5%, en agosto 16% y en septiembre 21,2% haciendo que la tasa anualizada a septiembre se ubique en 390,8%.