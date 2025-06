El director del SII, Javier Etcheberry, apunta al uso político de las contribuciones: “Es un buen caballo de batalla”

En medio de los cuestionamientos al cobro y pago de la contribuciones, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, salió nuevamente al paso del debate, defendió el rol del impuesto territorial y los desafíos respecto al tema.

Una de las críticas a las contribuciones del último tiempo es la forma en que se define su cobro. Ante esto, Etcheberry respaldó que falta información detallada para el contribuyente y aseguró que están trabajando en eso.

“Algunos van a decir hoy aquí hay un error y lo vamos a corregir, pero otros van a decir que en el mercado las propiedades valen eso o que están más o menos de acuerdo al mercado, (pero) lo que no me gusta pagar las contribuciones o no tengo dinero para pagar ”, comentó Etcheberry sobre la situación cuando el SII mejore la transparencia en el tema.

“Ahí ya no van a poder seguir con el tema de la transparencia”, agregó en entrevista con T13 radio.

En relación con el aumento del precio de la contribuciones, el director del SII apuntó al alza del valor del mercado -respaldada con los datos de compra-venta oficiales- y las regulaciones ante nuevas construcciones en las viviendas, como una piscina o la habilitación de uno nuevo espacio dentro del hogar no considerado por el SII.

“Si uno ha ampliado (la propiedad) y no le avisa al SII, no comete una falta por eso. El que tiene la responsabilidad de darse cuenta de que usted amplió su casa y que hay que actualizar el catastro es el SII ”, explicó.

Mientras que, las posibilidades de cambio en el sistema de cobro de contribuciones, el director del SII entregó la responsabilidad de eso al gobierno y al parlamento de turno.

Sobre las propuestas en discusión, el líder del SII rechazó la que planta que no exista el cobro de contribuciones para la primera vivienda. “Yo tengo 78 años y me encantaría no pagar contribuciones, pero lo encontraría injusto . Yo tengo el dinero para pagarlo y el departamento que tengo es bueno y está en Vitacura”, dijo al ser consultado por la medida.

Respecto a las causas de la discusión sobre las contribuciones, Etcheberry lo ligó al contexto político, que este año vive elecciones presidenciales y parlamentarias. “Muchas de las cosas que han pasado hay que entenderlas también como un tema político”, contextualizó.

“Se dieron cuenta de que hay mucha gente que tiene dificultades para pagar las contribuciones y que es un buen caballo de batalla ”, comentó.

Ante este contexto, Etcheberry resaltó el objetivo que tienen las contribuciones. “Todo el dinero de las contribuciones va a los municipios y es con lo que funcionan”, comentó y agregó que son recursos que vienen, principalmente, de seis comunas “que tienen las mejores casas (en valor de mercado)”, donde está Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura, Providencia y Viña del Mar.