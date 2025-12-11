El dólar cae a mínimos de más de un año en medio de nuevo récord en el precio del cobre y las señales de la Fed

El dólar en Chile bajó en una jornada marcada por el día posterior a la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde la recortó por tercera vez en el año y envió señales sobre su futuro. Sin embargo, los mercados chilenos ya estaban cerrados cuando todo eso ocurrió.

Así, el dólar extendió las pérdidas que arrastraba de las jornadas anteriores.

Al cierre de esta edición, el dólar en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) cayó $7,10 respecto al cierre de este miércoles y llegó a un valor de $913 la unidad, en mínimos del día ($913).

La divisa anotó tres jornadas con pérdidas, donde restó $12,5 y registró su menor valor desde el 8 de octubre de 2024 ($909,80).

“El movimiento sigue siendo una extensión directa del impacto generado por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que dejó al mercado con una lectura más expansiva de lo esperado”, comentó Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria.

“El reciente recorte de 25 puntos base en la tasa de la Reserva Federal de EE. UU., que debilita al dólar global y reduce el diferencial de tasas con economías emergentes como la chilena”, añadió Sebastián Moncada, senior account manager de XTB Latam.

El peso chileno se fortalecía en línea con las otras monedas latinoamericanas.

“Con la decisión de la Fed ya incorporada en los mercados, el dólar global mantiene su corrección presionado por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un tono más dovish (expansivo) de la Fed, configurando un entorno favorable para emergentes”, comentó la correduría Acciones y Valores de Bogotá a Reuters.

“Bajo este marco, las monedas de Latam deberían liderar el desempeño del bloque, respaldadas por mayor búsqueda de ‘carry trade’, y el peso destaca por su elevada sensibilidad al apetito por riesgo y al ajuste externo, con espacio para extender ganancias si persiste la debilidad del dólar”, agregó.

En tanto, desde Ebury comentaron que “creemos que el tipo de cambio podría acabar el año en torno a $910-920, cerrando una apreciación anual superior al 6% frente al dólar. Seguimos previendo ganancias del peso para el año que viene, aunque probablemente más moderadas”.

El peso chileno se fortalecía también en un día donde el valor al contado del cobre, en la Bolsa de Metales de Londres, anotó un nuevo máximo histórico.

Uno de los principales soportes de la moneda nacional subió un 0,82% a US$5,32 por libra, anotando dos días consecutivos al alza (1,53%).

“No es solo el recorte de tipos, sino la postura de la Fed de ampliar su balance lo que ha reforzado los precios del cobre”, dijo Xiao Jing, analista de Beijing del bróker SDIC Futures, a Reuters.

“Los inversionistas seguirán digiriendo el tema a corto plazo”, agregó.

Mientras que, los futuros del cobre en Comex subían 1,72% y llegaban a un valor de US$5,42 por libra.