El dólar se desploma y cae a su menor nivel en más de un año ante creciente incertidumbre política entre EE.UU. y Europa

El dólar se desploma en una jornada marcada por el contexto internacional, principalmente por la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, donde planteó que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero que busca anexarla vía “negociaciones inmediatas” y por razones de seguridad de Estados Unidos.

En concreto, el dólar frente al peso chileno se desploma más de un 1,30% ($11,70) hasta los $876, su menor nivel desde diciembre del 2023.

La caída continúa el descenso de este martes, cuando la divisa norteamericana cayó 0,53% sobre el valor de la jornada anterior, arrastrada por el desplome global del dólar desatado por la incertidumbre política entre EE.UU. y Europa. Relaciones que se tensionaron por la postura de Trump sobre Groenlandia y en medio de que la Unión Europea congeló la aprobación del acuerdo comercial por el mismo motivo.

Mientras que el dollar index, que mide la divisa norteamericana frente a una canasta de las seis monedas más importantes del mundo, se mantiene relativamente estable con una baja de 0,05% a 98,509 puntos, después de experimentar una caída de 0,55% ayer, cuando llegó a su nivel más bajo desde el 6 de enero de este año y un mínimo de dos semanas.

Sin embargo, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, destacó la debilidad del dólar frente a las monedas de mercados emergentes. Esto en el contexto de una estrategia denominada “sell America”,

“Los flujos globales reducen exposición a activos estadounidenses por incertidumbre política, tensiones comerciales y pérdida de confianza. Este movimiento global terminó favoreciendo al peso chileno, incluso en un contexto de cobre más débil”, explicó.

Otro factor que destacó fue que, “a nivel local, también influyó una mayor oferta de dólares en el mercado spot, asociada a flujos corporativos y ajustes de portafolio, lo que amplificó la caída del tipo de cambio hacia el cierre”.

“Un dólar global aún frágil en términos estructurales y la continuidad del ‘sell America trade’ explican que el dólar en Chile haya retrocedido con fuerza hasta la zona de $876, pese a señales externas mixtas”, añadió.

El peso chileno se fortaleció ignorando la caída del cobre de este martes. Uno de los principales referente de la divisa chilena— bajó 1,23% hasta los US$5,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.