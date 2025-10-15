El error -o cambio metodológico- en las tarifas eléctricas que le costó al menos US$115 millones más a los consumidores

Las tarifas eléctricas otra vez se convierten en un dolor de cabeza para el gobierno.

Si hasta ahora el Ministerio de Energía había debido bregar con las continuas alzas, y los intentos de subsidio para paliarlas, tras el congelamiento que sufrieron los precios de la energía por la pandemia, ahora, cuando se encamina la salida de esta administración y en plena campaña electoral, surge un nuevo elemento que desbarajusta todo.

Esta vez fue un error -o cambio metodológico, como lo denominó la Comisión Nacional de Energía, CNE- en la forma en que se han fijado los precios nudo, o sea, aquellos que pagan las distribuidoras por la energía a sus proveedores, que son las generadoras.

Estos precios son fijados por la CNE en un proceso reglado, que se inicia con un Informe Técnico Preliminar (ITP), que para la fijación de precios correspondiente al primer semestre de 2026 fue dado a conocer el martes. Allí se admite una corrección en la metodología de cálculo del siguiente precio de nudo, que da cuenta de un elemento que, según la revisión de los archivos, venía aplicándose erradamente al menos desde el año 2017.

El error, si se habla de cómo se venía aplicando antes, y el cambio metodológico, según lo que la CNE descubrió y corrigió, se relaciona con la aplicación simultánea de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, a la vez, de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, que es nominal, por tanto también incluye el IPC. De este modo, el efecto inflacionario se terminó aplicando dos veces en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente en las tarifas.

Existen, eso sí, distintas versiones para señalar cómo se descubrió el error, ahora corregido.

Según la versión oficial de la CNE, fue el propio organismo: “Lo detectó el equipo técnico de la CNE producto de que tenemos sistemas bastante sofisticados durante este año de revisión y de consistencia (...) Fue hace unas cuantas semanas”, dijo el secretario ejecutivo, Marco Mancilla.

El profesor de la Usach, Héctor Chávez, sostuvo que se trató de “básicamente un error de planilla: habían algunas cosas que tenían que ser consideradas y actualizadas y otras que no, y en esa interpretación ocurrió que algunas que no tenían que serlo, sí fueron reajustadas”.

Un importante actor sectorial contó una versión más acabada: “cuando se definió que se debía devolver las platas pendientes a las generadoras por la congelación de las tarifas (en 2024) se estableció un mecanismo de devolución y se fijó un plazo, donde se establecía que a las primeras devoluciones sólo se les aplicaría el IPC como reajustabilidad, pero si quedaba un saldo por pagar, ese saldo tendría que pagarse con intereses. Y según la normativa establecida en 2017, la tasa de interés aplicable era la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, por tanto tiene incluido el IPC. Al revisar esto, se dieron cuenta del doble pago de IPC”.

Más allá de si fue un error de esta administración o de las anteriores, lo que queda claro es que era un cobro duplicado, que era inconsistente y que no debía seguir apareciendo, porque sobreestima el efecto inflacionario en el reajuste de las tarifas, más aún considerando que los años 2023 y 2024 mostraron IPC más altos de lo normal, por lo que el impacto fue más notorio. Entre 2017 y 2019, la inflación fue baja, por lo que el efecto pudo haber pasado desapercibido, y entre 2020 y 2022, las tarifas estuvieron congeladas, por lo que tampoco se verificó.

“Como nosotros congelamos las tarifas, no hubo ninguna reliquidación que hacer. Entonces por eso en nuestra gestión no se manifestó el problema. A lo mejor si se hubiera manifestado, lo hubiéramos descubierto o no, hay que ser sinceros con eso”, dice José Venegas, exsecretario ejecutivo de la CNE en la administración Piñera II, quien valoró la actitud de la CNE de reconocer y enmendar este error.

Desde 2017 hasta ahora han pasado 13 procesos de fijación tarifaria de precios nudo y nadie se había percatado de la equivocación, “ni los organismos técnicos, ni los organismos ministeriales, ni los analistas, ni los expertos, ni los académicos“, dijo Mancilla, ni tampoco las empresas, pues, agregó, ”los equipos técnicos siguen aplicando los criterios anteriores, porque están validados”.

Millonario mal metodológico

Este cambio en la metodología de cálculo significará una baja en las tarifas eléctricas de los consumidores a partir del 1 de enero de 2026 del orden del 2% a nivel nacional, según calculó el ministro de Energía, Diego Pardow.

Pero hay zonas, como Atacama, Coquimbo y Valparaíso, donde la rebaja podría fluctuar entre el 6% y el 8%, pues depende de los contratos que cada distribuidora posee con sus proveedoras.

Esto significa que el sobrecobro realizado a los consumidores por este error metodológico acumulado en los últimos cuatro procesos tarifarios, desde el primer semestre de 2024 en adelante, alcanza a los $112 mil millones, o sea, unos US$115 millones aproximadamente, de acuerdo a cálculos de la propia CNE y de expertos.

Los precios nudo se fijan semestralmente en Chile y los últimos procesos han significado una importante alza producto del reconocimiento de la deuda que se tenía con las generadoras por el periodo de tarifas congeladas.

El proceso de fijación de precios nudo termina con el Informe Técnico Definitivo, que debe contar con las observaciones de las empresas, y debería aparecer a fines de año. Pero es probable que el reporte final incorpore el cambio metodológico y corrija la duplicidad.

La devolución del dinero, según la CNE, se producirá precisamente mediante la fijación de precios a la baja. Así al menos lo manifestó en el comunicado emitido ayer pasadas las 13 horas. “En el informe técnico preliminar emitido el día de ayer, se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados, lo que significaría una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad, a contar de enero del próximo año”, indicó el organismo.