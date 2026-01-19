SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿El Estado está reemplazando al mercado laboral?

    Por 
    Paula Poblete
    28/07/2023 PAULA POBLETE, SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Los resultados de la Encuesta Casen 2024 reactivaron el debate sobre ingresos, trabajo y política social. Parte de esa discusión ha sido rigurosa, pero también se han instalado interpretaciones que no resisten un examen cuidadoso de los datos.

    Una de las más reiteradas sostiene que la reducción de la pobreza y la menor participación del ingreso laboral en el decil de ingresos más pobre, reflejarían un Estado reemplazando al empleo mediante subsidios. Esa interpretación no tiene sustento en los datos entregados.

    Esa lectura simplificada pasa por alto un elemento central: el primer decil cambió de composición y hoy tiene una significativa presencia de personas mayores, gracias al piso de seguridad económica que entrega la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta pensión por vejez permite que muchas personas mayores de 65 años no se vean obligadas a seguir trabajando o puedan decidir trabajar menos. Como los deciles se construyen con el ingreso autónomo per cápita del hogar, aquellos compuestos por personas mayores sin dichos ingresos pasaron a engrosar el decil 1.

    Los datos son claros. Mientras entre 2017 y 2024 los demás deciles envejecen de manera marginal, en torno al 3%, en el primer decil el envejecimiento alcanza al 30%, con una edad promedio que pasa de 35 a 45 años. La proporción de hogares con personas de 65 años o más aumenta de 38% a 59%, y los hogares compuestos exclusivamente por personas mayores se duplican, de 16% a 34%. En los demás deciles, estas proporciones en 2024 llegan a 26% y 9%, respectivamente. Ignorar este cambio estructural conduce a diagnósticos errados, pues altera la interpretación de los ingresos laborales de ese grupo.

    En moneda comparable, en 2017 los ingresos por pensión básica solidaria o asistencial promediaban $54.166 y los ingresos laborales $130.711. En 2024, esas cifras pasan a ser $155.461 y $52.557, respectivamente. Es decir, considerando los cambios descritos, existe un aparente “enroque” o “sustitución” entre ingresos del trabajo y PGU prácticamente simétrico entre 2017 y 2024, sin un aumento de otras transferencias monetarias, que crecen apenas $1.200 en el período.

    En 2024, los ingresos laborales del decil 1 representan solo un 40% de su valor en 2017 y su peso relativo cae desde 45% a 17%. Estos datos se han usado para afirmar que existiría un desincentivo al empleo y que el Estado estaría “reemplazando” al mercado laboral.

    Lo que muestran los datos es que el fortalecimiento de la seguridad social ha permitido que muchas personas mayores cuenten hoy con mejores condiciones para decidir si trabajar remuneradamente o no, que es, precisamente, el objetivo de esa política.

    Que haya menos personas mayores obligadas a trabajar para sobrevivir no es una mala noticia. Es un avance. Presentarlo como un problema dice más del marco ideológico desde el que se analiza, que de la realidad que muestran los datos. La economía ha crecido, la productividad ha aumentado, se han generado empleos y la informalidad está en su punto más bajo desde que se mide. Salvo en los primeros dos deciles, los ingresos del trabajo hoy son más altos que antes de la pandemia.

    Tampoco es efectivo sostener que el resto de la política de subsidios desincentiva el empleo. Las transferencias monetarias siguen siendo bajas frente al costo de la vida y marginales respecto del ingreso laboral. El Subsidio Único Familiar equivale a $22.007 por carga y el estipendio para personas cuidadoras es de $32.991, muy distantes de una línea de pobreza ponderada cercana a $578.000 para un hogar de tres personas.

    En Chile, la mayoría de los hogares sale adelante principalmente con ingresos autónomos. Insinuar que se vive del Estado no solo es inexacto, también desconoce el esfuerzo de millones de personas que a diario trabajan y de quienes lo hicieron toda su vida y hoy merecen descansar.

    Lo verdaderamente escandaloso es la persistencia de la profunda desigualdad. En 2024, el decil más rico concentra cerca de un tercio del ingreso laboral total. Ese es el debate que sigue postergándose.

    Más sobre:columnaPaula PobleteNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona de su voto

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Efecto Vivanco: senadores cargan contra supremos externos, restringen sus periodos y bloquean que presidan el máximo tribunal

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Lo más leído

    1.
    Bolsas mundiales caen con fuerza tras amenaza de Trump de subir aranceles por Groenlandia

    Bolsas mundiales caen con fuerza tras amenaza de Trump de subir aranceles por Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”
    Chile

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona de su voto
    Negocios

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona de su voto

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

    Bolsas mundiales caen con fuerza tras amenaza de Trump de subir aranceles por Groenlandia

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España
    Tendencias

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”
    El Deportivo

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    “Juan Tagle tiene capacidad para presidir la ANFP y mucho más”: las frases más destacadas de la entrevista a Pablo Milad

    Por extremo calor: tenista turca ayuda a recoge pelotas que se desmayó en pleno partido del Abierto de Australia

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario
    Mundo

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en España

    “Siempre apoyó una solución pacífica”: El Vaticano reconoce haber negociado por el exilio de Maduro

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”