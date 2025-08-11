SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El ingreso laboral promedio de los chilenos llegó a cerca de $900 mil mensuales en 2024

En tanto, el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población- alcanzó los $611.162 mensuales. Es decir, el 50% de quienes trabajaron en el país recibió ingresos iguales o inferiores a este monto.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
16 Mayo 2025 Gente, trabajadores, pensiones, empleo, caminando, mujeres, hombres. Foto: Andres Perez Andres Perez

El ingreso laboral promedio de las personas ocupadas en Chile durante 2024 (equivalente al ingreso bruto menos los descuentos legales por previsión y salud) fue de $897.019 neto mensual.

El reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló además que 7 de cada 10 personas (68,3%) percibieron ingresos menores o iguales a este monto.

Estos datos son parte de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, que se aplica una vez al año durante el trimestre octubre-diciembre en todas las regiones del país. Su objetivo es caracterizar los ingresos laborales de las personas clasificadas como ocupadas por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

En tanto, el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población- alcanzó los $611.162 mensuales.

Es decir, el 50% de quienes trabajaron en el país recibió ingresos iguales o inferiores a este monto.

Según sexo, los datos del INE evidencian brechas de género significativas. Mientras los ingresos medio y mediano de los hombres fueron de $1.001.510 y $698.255, respectivamente, en las mujeres alcanzaron los $756.715 y $555.362. Esto se traduce en una brecha de género de -24,4% en el ingreso medio, en desmedro de las mujeres.

03 Junio 2025 Trabajadores Construccion. Foto: Andres Perez Andres Perez

Por tramo de ingresos, el de $500.000 a $600.000 concentró la mayor proporción de personas ocupadas, con un 15%. Le siguieron los tramos de $400.000 a $500.000 y de $600.000 a $700.000, que agruparon al 11,4% y 9,6% de los ocupados, respectivamente. En tanto, un 3,3% del total percibió ingresos iguales o superiores a $3.000.000.

En 2024, según categoría ocupacional, la población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.447.788, mientras que las personas asalariadas del sector público, sector privado y cuenta propia percibieron ingresos medio de $1.227.669, $957.609 y $491.175, respectivamente.

Nivel educacional

Las personas con educación secundaria concentraron la mayor proporción de personas ocupadas (40,6%), con ingresos medio y mediano mensual de $642.688 y $548.666, respectivamente. En tanto, las personas ocupadas con nivel postgrado alcanzaron los ingresos más altos, con una media de $2.335.807 y una mediana de $1.864.104.

Respecto al grupo ocupacional, trabajadores de los servicios y comercios concentró al 20,8% del total de personas ocupadas, quienes percibieron un ingreso medio de $579.569 y un ingreso mediano de $500.000. El grupo de directores, gerentes y administradores concentró al 4,7% del total de ocupados, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.485.481 y $2.000.000, respectivamente.

03 Junio 2025 Trabajadores oficinas Foto: Andres Perez Andres Perez

Con relación a la situación de las regiones, el ingreso medio de las regiones Metropolitana, Magallanes y Antofagasta fue de $1.058.905, $1.056.485 y $1.056.125, respectivamente, las que presentaron un ingreso medio por sobre el promedio nacional ($897.019). El ingreso mediano de estas regiones, en tanto, fue de $702.463, $795.579 y $757.312.

Más sobre:EmpleoINEESI2024Mercado laboralSueldosSalarios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Parlamentarios solicitan más seguridad para mineros y piden salida de Máximo Pacheco: “Por dignidad debería dar un paso al costado”

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Por dictamen sobre TNE: UDI emplaza a Jara a aclarar su posición por publicación de las JJ.CC. en contra de Dorothy Pérez

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno
Chile

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”
Negocios

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”

El Teniente: lo que se abre y lo que aún sigue cerrado tras el accidente

Matthei destaca cercanía con propuestas económicas de la CPC y economista exconcertación asume rol activo en comando

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura
El Deportivo

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura

Coquimbo reacciona y defiende a Miguel Pinto de las acusaciones de Limache: “Ese relato falaz escogió a la persona equivocada”

El ‘salvavidas’ de Curicó Unido a los hinchas que lo acompañaron al empate ante Deportes Concepción

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje
Cultura y entretención

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Teatro Zoco estrena thriller en tiempo real con Julio Milostich, Jaime Omeñaca y Fernanda Finsterbusch

Confusiones y certezas

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”
Mundo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?