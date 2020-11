El llamado al diálogo y al consenso que hace Empresas Copec

“Una dosis de humanidad” se titula el texto con que el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, inicia el editorial de la última edición de la revista corporativa de la firma ligada a la familia Angelini.

En el texto, el ejecutivo habla del impacto del coronavirus a nivel mundial y también del efecto que el virus ha tenido en Chile, dejando a la fecha de publicación de la revista, más de 10 mil fallecidos. “En este complejo escenario, una de las tantas valiosas enseñanzas que nos deja la pandemia es que hoy es tiempo para fortalecer afectos y construir fraternidad. La vacuna que el mundo espera nos protegerá del virus, pero aumentar la dosis de humanidad nos hará fuertes para construir un nuevo futuro”, manifiesta en la publicación.

Añade que todo indica que “deberemos convivir con el Covid-19 por un período más extenso de lo previsto inicialmente. En medio del proceso de adaptación a esta nueva realidad, aún es prematuro establecer conclusiones categóricas. Sin embargo, es claro que el mundo no volverá a ser el mismo”, dice. En la publicación, el ejecutivo reconoce los obstáculos que vivirán las empresas pospandemia y afirma que, en ese escenario, “Empresas Copec no es una excepción”. Y, reconoce además, que la crisis ha impacto los resultados del holding, aunque recalca la mirada de futuro del grupo. Empresas Copec tiene inversiones relevantes en Chile, como los más de US$ 2.000 millones para el desarrollo del proyecto Mapa -del brazo forestal del holding-, una de las iniciativas más relevantes y destacadas por el gobierno para la reactivación económica. Además, cuenta con una fuerte presencia en el exterior.

Por eso, indica que “no obstante, junto con reconocer esa realidad, somos categóricos en reafirmar nuestra confianza en el futuro, que se sustenta en la mirada de largo plazo y en los sólidos pilares sobre los cuales se han construido nuestros distintos emprendimientos”.

En ese sentido, destaca el rol que cumplirán las empresas para la recuperación económica del país y también hace hincapié en el papel que debe desempeñar el Estado para la ejecución de esa tarea. “El Estado, por su parte, debe distribuir los recursos de todos en base a políticas públicas bien diseñadas, bajo estrictos criterios técnicos que permitan focalizar los esfuerzos donde realmente más se requieran. En el actual escenario me parece relevante subrayar la importancia de estos roles, que han permitido a nuestro país crecer y generar bienestar”, dice.

Pero Navarro también hace un llamado al diálogo y a generar consensos para construir el Chile del futuro. “Las preguntas que enfrentamos hoy requieren nuevas respuestas. Crear, en tiempos de disrupción, implica mirar al mundo a través de un nuevo cristal. Avanzar, realizando los cambios que los países necesitan para mirar el futuro con esperanza, requiere diálogo, gradualidad y consensos. Y, en este esfuerzo, las empresas que han cumplido un rol clave para enfrentar la pandemia tienen aún mucho que aportar”, sostiene. Ante esto, hace un fuerte llamado: “Volvamos a conversar y a escucharnos. Todos debemos ser parte de la construcción del Chile del futuro. No es necesario esperar avances de la ciencia para aumentar nuestra dosis de humanidad”, señala.

Impulso a la innovación

En la publicación, Eduardo Navarro destaca que este actual escenario abre el espacio para seguir avanzando en la innovación y la ciencia, rol que la compañía promueve a través de Fundación Copec-UC. Y bajo ese paraguas, el ejecutivo explica que, en estos meses de pandemia, la firma asignó “fondos de manera extraordinaria” para un grupo de científicos de la Universidad Católica, los que están probando cuatro estrategias de desarrollo de una eventual vacuna contra el Covid-19.P