El MOP le pide la renuncia al director general de Concesiones de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez

El Ministerio de Obras Públicas informó esta tarde que la titular de la cartera, Jessica López, le ha solicitado la renuncia al director general de Concesiones de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez.

El MOP no entregó demasiados detalles sobre las razones específicas de la salida del profesional.

A través de un comunicado, el ministerio dijo que la medida busca “garantizar el cumplimiento de los compromisos y desafíos de la cartera de concesiones de Obras Públicas de cara al último año de Gobierno, periodo en el que destaca una cartera de 15 potenciales proyectos a licitar por una inversión total de US$7.898 millones”.

El arquitecto había sido nombrado por el presidente de la República, Gabriel Boric, en octubre del año pasado, cargo que fue concursado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Piden la renuncia a director general de Concesiones. En la imagen, la ministra Jéssica López. MARIO TELLEZ

En el escueto comunicado, el MOP dijo que ministra López dijo que la salida del profesional ratifica el compromiso de esa cartera “para seguir respondiendo las demandas de infraestructura del país en materia de movilidad, seguridad, equidad territorial y sostenibilidad, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de todas las personas”.

Quién es Juan Manuel Sánchez

Sánchez es arquitecto de la Universidad Central de Chile y Master of Arts in Urban Management de la University of Wales (Domus Academy, Milano).

Durante su trayectoria se ha desempeñado como Director General de Obras Públicas del MOP, entre los años 2015 y 2018; como Director de Planeamiento en la misma cartera, entre 2014 y 2015 y como jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional Metropolitano, entre 2021 y 2022.

Fue también director ejecutivo de la ONG Corporación Ciudades y desde mayo de este año ejercía como coordinador de proyectos estratégicos en la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Proceso de selecciónEl concurso para este cargo se inició en mayo pasado con la publicación de la convocatoria en el sitio web del Servicio Civil y en diarios de circulación nacional.