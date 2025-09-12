El nuevo proyecto inmobiliario que se emplaza en Algarrobo con una inversión de US$36 millones

Un nuevo proyecto residencial comenzó su construcción en el litoral central. CFL Inmobiliaria anunció una inversión estimada de 830.000 UF, equivalente a US$36 millones, para un desarrollo denominado Santa Teresa del Mar en la comuna de Algarrobo.

El proyecto considera una superficie total de 17.500 metros cuadrados. Serán dos torres de 13 pisos, con un total de 145 departamentos.

“El proyecto cuenta con todos los respaldos técnicos, legales, normativos y ambientales necesarios para su ejecución. Desde su concepción, Santa Teresa del Mar se ha desarrollado bajo estrictos estándares de sostenibilidad y cumplimiento regulatorio, asegurando la obtención de permisos y autorizaciones conforme a la normativa vigente”, dijo CFL Inmobiliaria.

El proyecto inició su tramitación hace menos de 3 años, en cuarto trimestre del 2022. Obtuvo sus permisos en el segundo trimestre del 2023, con lo cual ya pudo iniciar su construcción en el segundo semestre de este año. Se prevé que el proyecto esté listo para el año 2027.

“Este lanzamiento es parte de una hoja de ruta más amplia, donde la empresa continuará apostando por proyectos de alto estándar que fortalezcan el desarrollo urbano y territorial del país”, aseguró CFL Inmobiliaria.

“El litoral central representa un eje clave en la estrategia de expansión de CFL Inmobiliaria, y Santa Teresa del Mar es un hito dentro de esta visión. La empresa continuará evaluando nuevas oportunidades en destinos turísticos y zonas de alto potencial, con el propósito de entregar proyectos de alto estándar, sostenibles y que fortalezcan tanto la inversión privada como el desarrollo económico local”, apuntó el gerente general, Jaime Silva.

CFL Inmobiliaria tiene 25 años de historia, y ha desarrollado proyectos en distintas regiones del país, concentrándose principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y Libertador Bernardo O’higgins. “Estos territorios permiten tanto satisfacer la demanda de vivienda principal como también de segunda vivienda, respondiendo a las necesidades de familias e inversionistas que buscan calidad constructiva y ubicación estratégica”, dice la compañía.

En el litoral central ha impulsado iniciativas como el Barrio Golf Santo Domingo, Condominio Alto Las Cruces, Parquemar El Tabo, Condominio El Quisco Norte, y los Condominios Bosques y Quebradas de la Candelaria, además de Altos de Mirasol I y II y Mirador El Yeco.