El peso chileno se derrumba y el euro anota nuevo máximo histórico

No solo el dólar no ha detenido su escalada frente al peso chileno, ya que el euro no para de subir y anota un nuevo máximo histórico en la jornada.

La moneda comunitaria llega $1006,47 y sube $31,15 en el día. Esta es su mayor alza diaria desde el 20 de diciembre de 2021, tras los resultados de la segunda vuelta. En el año el euro acumula un avance de $37,49 frente a la divisa local.

En la sesión llegó a un máximo intradía de $1010,83 a las 11:42. El peso chileno es la segunda moneda que más se deprecia en el mundo frente al euro.

Y el dólar por su parte, simplemente no da tregua. En la sesión llegó a marcar $1.000, y a esta hora se cotiza sobre los $980. La baja del cobre, el alza de tasas de la Fed y la incertidumbre política serían algunos de los factores que explican este fuerte avance.

La moneda estadounidense está en un nuevo máximo histórico, con un avance de más de $30 en el día.

Esto ha vuelto a abrir el debate de si el Banco Central debe o no intervenir para frenar la subida del dólar, que parece no tener techo.