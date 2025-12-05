VOTA INFORMADO por $1100
    El porcentaje clave con que Julio Ponce controlará a las Cascadas tras su reestructuración

    Esta semana se realizó el roadshow de las sociedades cascada de cara a concretar su reestructuración. En una de las reuniones los inversionitas presentaron una pregunta clave: ¿cuál será el free float de Oro Blanco?

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Preguntas relativas a la deuda, plazos de la operación y sobre “por qué se demoraron tantos años” en proponerla, fueron algunas de las dudas planteadas por los inversionistas en las más de 15 reuniones sostenidas entre la administración de las sociedades Cascada y sus accionistas.

    Las reuniones fueron lideradas por la vicepresidenta delas compañías Francisca Ponce, designada en junio por su padre como su heredera en la administración de las cascadas. Fue acompañada a las reuniones por el presidente de las compañías Rafael Guilisasti. Asistieron además la gerente general de las cascadas Catalina Silva, y el director de finanzas corporativas de BTG Pactual, José Ignacio Zamorano.

    Fue en una de las reuniones donde los inversionistas presentaron una pregunta clave: ¿cuál será el free float de Oro Blanco tras la reestructuración? La operación implicará reducir de cinco a dos las sociedades agua arriba de SQM mediante una serie de fusiones por absorción. Ello significará cambios en los porcentajes de los accionistas.

    Actualmente, SQYA - ligada a Julio Ponce- posee el 80,83% de Norte Grande, la que a su vez, a través de participaciones directas, es dueña del 81,23%% de Oro Blanco y del 83,98%% de Nitratos. Adicionalmente, SQYA -sociedad de Julio Ponce- posee un 3,89% en la primera y un 7,45% en la segunda. A su vez, Oro Blanco posee el 88,84% de Pampa Calichera - que posee el 72,16% de Global Mining- y Potasios un 10,09%.En Potasios, Nitratos tiene un 99,05%

    La reestructuración significará a fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; la venta de la participación que Potasios mantiene en Pampa Calichera a Norte Grande; la fusión por absorción de Global Mining, filial de Calichera, en Oro Blanco; y la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco.

    Una vez concretada las operaciones - que se realizarán en dos fases- sólo quedarán Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%. En Oro Blanco, según cálculos internos, SQYA se quedaría con un porcentaje en torno al 70% de la sociedad, por lo que el free float - porcentaje de acciones en flotación- sería en torno a un 30%.

    El 70% implica que SQYA tendrá más de dos tercios de la compañía, y ese porcentaje es clave pues permite al controlador, por ejemplo, aprobar la transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad, disminución del capital, cambio de domicilio o la aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero, entre otros aspectos que define la Ley de Sociedades Anónimas.

    Pero dicha cifra implica una serie de supuestos. Una fuente al tanto de las negociaciones sostiene que, la única forma en que SQYA pierda los dos tercios, es que los informes de los evaluadores que deben ser contratados para la segunda etapa de la reestructuración, que implica la fusión de por absorción de Norte Grande en Oro Blanco, indiquen que en valor de la segunda es mayor que la primera.

    “Pero eso sería contradecir los informes ya emitidos para la primera fase, que indican que todas las cascadas, independiente de su piso - más cerca o más lejos de SQM-, tienen el mismo descuento holding”, dice una fuente.

