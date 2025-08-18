Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

En la presentación del nuevo programa económico de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, se anticipó que se mantiene el objetivo de llegar en un plazo de 4 años a $ 750 mil como ingreso vital.

Si bien en su presentación la candidata no entregó el monto sí aclaró que será con apoyo estatal.

No obstante, quien sí profundizó en la propuesta fue uno de sus asesores económicos, Luis Eduardo Escobar, quien mencionó que " el objetivo son los $750 mil, pero que se irá viendo de manera gradual condicionado a distintas variables macroeconómicas, como productividad, crecimiento e inflación".

Cabe recordar que el propio Escobar había señalado que llegar a ese monto no era viable. " Yo dije que era difícil, pero hemos lograr una fórmula para alcanzar ese monto".

Qué dice el programa económico de Jeannette Jara. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Asimismo, el economista puntualizó que “se entregarán apoyos vía subsidio principalmente a las pymes”.

Otro de los temas económicos que estará presente es la negociación ramal, pero enfocada en la negociación multinivel, pero no incluirá la temática de salarios, quedando a nivel de empresa.

Y sobre la meta de crecimiento se planteará alcanzar el 4% al cuarto año de gobierno.

En temas más generales, la candidata afirmó que en crecimiento económico, se establecen bases sólidas y justas. “Queremos un país que crezca, pero que lo haga distribuyendo de mejor manera esa riqueza. Eso significa apoyar a las pymes, diversificar la matriz productiva, apostar por la innovación y fortalecer la minería con valor agregado. Crecimiento sí, pero crecimiento con justicia”.