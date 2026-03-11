SUSCRÍBETE
    Rio Tinto impulsa desarrollo de proyecto de litio en Argentina por más de US$ 1.000 millones

    El paquete de financiamiento incluye préstamos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC).

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Millonario proyecto de Rio Tinto en Argentina. En la imagen, Javier Milei.

    La minera multinacional Rio Tinto obtuvo un paquete de financiamiento de US$1.175 millones de cuatro prestamistas internacionales para apoyar el desarrollo de la industria de litio en Argentina, particularmente para el proyecto Rincón en la provincia de Salta.

    El paquete incluye préstamos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC).

    Tal como informó Rio Tinto en un comunicado, los ingresos se utilizarán para respaldar el desarrollo del proyecto de litio Rincón, valorizado en US$2.500 millones, que apunta a una capacidad anual de carbonato de litio de grado batería de aproximadamente 60 mil toneladas.

    Millonario proyecto de Rio Tinto en Argentina David Gray

    El director ejecutivo de Aluminio y Litio de Rio Tinto, Jérôme Pécresse, declaró: “Este paquete de financiación amplía nuestras fuentes de financiación para el proyecto Rincón y respalda la ejecución continua de nuestra cartera de proyectos de litio, respaldada por las atractivas perspectivas a largo plazo impulsadas por la transición energética. Agradecemos el firme apoyo de IFC, BID Invest, Export Finance Australia y JBIC para el avance del proyecto Rincón”.

    La construcción de la planta comenzó el año pasado, incluyendo las obras de expansión del campamento y el desarrollo de la infraestructura del sitio. Se espera que la primera producción comience en 2028, con un periodo de 3 años para alcanzar su capacidad máxima. Rio Tinto estima que Rincón tenga una vida útil de 40 años.

