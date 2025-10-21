El rol de Chile en la millonaria compra de OxyChem por parte del magnate Warren Buffet

A inicios de octubre, Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, y la estadounidense Occidental Petroleum Corporation anunciaron un acuerdo para que el vehículo de inversión del magnate adquiera Occidental Chemical Corporation (OxyChem), el negocio químico de Occidental, en una transacción íntegramente en efectivo por US$ 9.700 millones. Sin embargo, la operación debe ser aprobada por diversos organismo y Chile tiene su rol.

Según detalla la memoria a 2024, la división OxyChem posee y opera plantas de fabricación en 21 emplazamientos en Estados Unidos (Alabama, Georgia, Illinois, Kansas, Luisiana, Michigan, Nueva Jersey, Ohio, Tennessee y Texas), y dos emplazamientos internacionales en Canadá y Chile.

En suelo nacional, la planta se ubica en Talcahuano (Región del Biobío), entre las bahías de San Vicente y Concepción, y se dedica a la producción de cloro, soda cáustica, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio, cloruro férrico y cloruro de calcio.

Según explican en los canales oficiales de la filial en Chile, la planta fue construida originalmente por Petroquímica Chilena en 1970 y adquirida por Diamond Shamrock ocho años más tarde. Luego, en 1986, la planta fue adquirida por OxyChem.

Además, cuenta con una oficina comercial en la Región Metropolitana, en la comuna de Providencia.

Ante este contexto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que el tres de octubre pasado se les notificó de la compra y este martes informó que “corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211″.

Un proceso que se explica en el contexto de que se trata de “una operación de concentración consistente en la eventual adquisición de influencia decisiva en Occidental Chemical Corporation por parte de Berkshire”.

Alejandra De Lucca V.

De igual forma, la FNE no presentó ningún advertencia en la información entregada desde un inicio por parte de la firmas.

“Esta transacción fortalece nuestra posición financiera y cataliza una importante oportunidad de recursos que hemos estado desarrollando en nuestro negocio de petróleo y gas durante la última década”, declaró Vicki Hollub, presidenta y directora ejecutiva de Occidental Petroleum Corporation, al momento de informar la compra venta.

En tanto, Greg Abel, vicepresidente de Operaciones No Aseguradoras de Berkshire, comentó que “Berkshire está adquiriendo una sólida cartera de activos operativos, respaldada por un equipo competente”.

“Occidental prevé utilizar US$ 6.500 millones de los fondos de la transacción para reducir la deuda y alcanzar el objetivo de reducir la deuda principal por debajo de los US$ 15.000 millones”, se explicó en su momento.