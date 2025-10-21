SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El rol de Chile en la millonaria compra de OxyChem por parte del magnate Warren Buffet

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio inicio a una investigación en el contexto de que OxyChem tiene operaciones en Chile.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo

A inicios de octubre, Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, y la estadounidense Occidental Petroleum Corporation anunciaron un acuerdo para que el vehículo de inversión del magnate adquiera Occidental Chemical Corporation (OxyChem), el negocio químico de Occidental, en una transacción íntegramente en efectivo por US$ 9.700 millones. Sin embargo, la operación debe ser aprobada por diversos organismo y Chile tiene su rol.

Según detalla la memoria a 2024, la división OxyChem posee y opera plantas de fabricación en 21 emplazamientos en Estados Unidos (Alabama, Georgia, Illinois, Kansas, Luisiana, Michigan, Nueva Jersey, Ohio, Tennessee y Texas), y dos emplazamientos internacionales en Canadá y Chile.

En suelo nacional, la planta se ubica en Talcahuano (Región del Biobío), entre las bahías de San Vicente y Concepción, y se dedica a la producción de cloro, soda cáustica, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio, cloruro férrico y cloruro de calcio.

Según explican en los canales oficiales de la filial en Chile, la planta fue construida originalmente por Petroquímica Chilena en 1970 y adquirida por Diamond Shamrock ocho años más tarde. Luego, en 1986, la planta fue adquirida por OxyChem.

Además, cuenta con una oficina comercial en la Región Metropolitana, en la comuna de Providencia.

Ante este contexto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que el tres de octubre pasado se les notificó de la compra y este martes informó que “corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211″.

Un proceso que se explica en el contexto de que se trata de “una operación de concentración consistente en la eventual adquisición de influencia decisiva en Occidental Chemical Corporation por parte de Berkshire”.

Alejandra De Lucca V.

De igual forma, la FNE no presentó ningún advertencia en la información entregada desde un inicio por parte de la firmas.

“Esta transacción fortalece nuestra posición financiera y cataliza una importante oportunidad de recursos que hemos estado desarrollando en nuestro negocio de petróleo y gas durante la última década”, declaró Vicki Hollub, presidenta y directora ejecutiva de Occidental Petroleum Corporation, al momento de informar la compra venta.

En tanto, Greg Abel, vicepresidente de Operaciones No Aseguradoras de Berkshire, comentó que “Berkshire está adquiriendo una sólida cartera de activos operativos, respaldada por un equipo competente”.

“Occidental prevé utilizar US$ 6.500 millones de los fondos de la transacción para reducir la deuda y alcanzar el objetivo de reducir la deuda principal por debajo de los US$ 15.000 millones”, se explicó en su momento.

Más sobre:NegociosWarren BuffetOxyChemFNE

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno no se cierra a evaluarlo

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Sigue el cruce entre Boric y Kast: republicano lo emplaza a “no usar el cargo para trabajar por una candidatura”

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

4.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado
Chile

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno no se cierra a evaluarlo

Sigue el cruce entre Boric y Kast: republicano lo emplaza a “no usar el cargo para trabajar por una candidatura”

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa
Negocios

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa

El rol de Chile en la millonaria compra de OxyChem por parte del magnate Warren Buffet

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

En la ANFP abordan la chance de que Manuel Pellegrini se transforme en el DT de la Roja
El Deportivo

En la ANFP abordan la chance de que Manuel Pellegrini se transforme en el DT de la Roja

La razón por la que Gamadiel García deja la presidencia del Sifup

En vivo: Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid por la Champions League

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”
Cultura y entretención

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Tronic publica su nuevo disco Traspaso Generacional

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo
Mundo

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Televisión, refrigerador y teléfono en la celda: los beneficios que tendrá Sarkozy en la famosa prisión de La Santé

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales