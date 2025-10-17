El túnel “Putin-Trump”: la faraónica obra con la que Rusia quiere conectarse con EEUU ¿a través de Elon Musk?

El túnel que buscar unir a Rusia y Estados Unidos.

Rusia tiene una idea. Quiere conectarse con Estados Unidos a través de Alaska, una “locura” que rondó en la cabeza de ambos países en plena Guerra Fría con el ‘Puente de la Paz Mundial Kennedy-Khrushchev’.

Pero ahora no sería con un puente, sino un túnel; uno tan largo que superaría los 100 kilómetros, dejando en ridículo la extensión que tiene el Canal de la Mancha y que une a Francia y Reino Unido.

El Fondo Ruso de Inversión Directa es el fondo soberano ruso y su CEO, Kirill Dmitriev, propuso la idea a través de su cuenta de X.

“Imagina conectar Estados Unidos y Rusia, América y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas [112,7 kilómetros] que simbolice la unidad”, dijo el ejecutivo.

El túnel que buscar unir a Rusia y Estados Unidos

Kirill Dmitriev dijo que construir un túnel como este, a través del estrecho de Bering, costaría tradicionalmente unos US$ 65.000 millones, un presupuesto formidable incluso para grandes potencias como Rusia y Estados Unidos.

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Sin embargo, existiría una alternativa mucho más económica y en eso podría ayudar Elon Musk. El empresario estadounidense es el fundador de The Boring Company, la firma que se dedica a la construcción de túneles subterráneos para el transporte de alta velocidad con el objetivo de reducir la congestión del tráfico urbano.

El túnel que buscar unir a Rusia y Estados Unidos. En la imagen, Donald Trump y Elon Musk.

La empresa también desarrolla sus propias máquinas perforadoras (TBM) y tecnologías para reducir los costos y el tiempo de construcción, como el uso de túneles de menor diámetro.

Según Kirill Dmitriev, esta tecnología podría reducir potencialmente esos costos a US$ 8.000 millones y completar el proyecto en apenas ocho años.

“¡Construyamos un futuro juntos!”, escribió.

President Trump found “INTERESTING” the proposal below of the Putin-Trump tunnel connecting Russia and Alaska, Afro-Eurasia and the Americas. Zelensky is not happy about this project. Watch the video 👇



Let us hear from @elonmusk and @TheBoringComp. 👂 https://t.co/MrxXrxxBSy pic.twitter.com/ISSE3ut7OK — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 17, 2025

Más allá del avance de la tecnología, lo cierto es que no parece nada fácil una obra así debido a las temperaturas bajo cero de la zona, la inexistencia de infraestructura y los muchos movimientos telúricos subterráneos.

La idea fue abordada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la calificó como “interesante”.

“Tendremos que pensarlo. No lo había oído”, dijo el republicano en declaraciones que reprodujo CNBC.