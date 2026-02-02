El dólar cae en medio de los sorpresivos datos de Imacec de diciembre

El dólar inicia febrero en descensos, retrocediendo luego del avance del viernes. La baja del dólar en Chile se da en medio de un Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) con resultados mejores de lo esperado.

En concreto, en lo que va de la jornada, el precio de la divisa estadounidense cae $4,37 (-0,50%), posicionándose en $867,88.

Este escenario se explica, en gran medida, por las cifras preliminares del Imacec de diciembre que indican un crecimiento de 1,7% interanual, superando las expectativas del mercado. En el desglose, el impulso se debe principalmente al crecimiento de los servicios, el comercio y el resto de los bienes, mientras que la minería mostró una contracción.

Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam, afirma que “el impulso del comercio y los servicios sugiere una demanda interna más resiliente, lo que mejora el sesgo para el tipo de cambio y sostiene el apetito por activos locales”.

Por el contrario, los futuros del cobre, que funciona como principal recurso referente de la divisa nacional, avanzan 1,04% en lo que va de la jornada hasta US$5,83 por libra.

Lo anterior lo matiza Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, diciendo: “El metal ha sido presionado por una toma de utilidades generalizada en el complejo de metales, especialmente en China, donde el rally previo estuvo acompañado de alta especulación. A ello se sumó la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, interpretada por el mercado como una señal más hawkish, lo que reforzó la corrección en commodities”.

Respecto al plano global, el dollar index, que mide la divisa norteamericana frente a una canasta de las principales monedas internacionales, muestra una fluctuación marginal de 0,03% frente a la jornada anterior, situándose en 97,117.

En su lectura del mercado, Sepúlveda afirma: “Si bien Warsh es visto como un presidente de la Fed más disciplinado en materia monetaria y balance, el mercado sigue descontando dos recortes de tasas este año, lo que limita el repunte del dólar. Además, el billete verde se fortaleció frente al yen luego de que autoridades japonesas señalaran que un yen débil podría favorecer a sus exportaciones”.