El dólar se toma un respiro tras dispararse este martes y cae de los $900

El dólar arranca tomándose un respiro luego de la jornada de este martes, donde el dólar subió más de $20 y por momento llegó a avanzar casi $50. El tipo de cambio busca caer luego de varias jornadas al alza y tras cerrar sobre los $900.

Así, el dólar caía $3,75 respecto al cierre de este martes en la Bolsa Electrónica y llegaba a un valor de $898,75 la unidad. De seguir así, la divisa terminaría con una racha de cuatro jornadas consecutivas al alza, donde finalmente avanzó $46,50.

Sin embargo, en las primeras operaciones del día, el dólar buscó seguir avanzando y marcó un máximo de $904.

El dólar se toma un respiro tras una jornada marcada por las tensiones por el conflicto en Medio Oriente, donde el mercado buscó activos de refugio. Mientras que esta jornada el mercado monitorea el avance del conflicto en medio de diversos anuncios.

“Continúan las tensiones en el Estrecho de Ormuz, manteniendo la atención del mercado sobre eventuales medidas de protección por parte de EE.UU. para resguardar el suministro global de petróleo”, dijo Thomas Naeter, analista de mercado de Capitaria.

Foto referencial Getty Images picture alliance

Mientras que, James McCann, economista senior de Edward Jones, en una nota citada por CNBC, dijo que “en medio de todo el ruido, podríamos estar viendo que comienzan a surgir algunas oportunidades en los mercados para los inversores a largo plazo, en nuestra opinión, especialmente si empezamos a ver que los precios de la energía se estabilizan y potencialmente se moderan en los próximos días y semanas”.

Durante esta jornada también se espera la publicación de datos de empleo de Estados Unidos.

El peso chileno también se fortalecía en medio del repunte del cobre luego de su caída de más de 3% por motivo del conflicto en el Medio Oriente. Los futuros de uno de los principales soportes del peso chileno en Comex avanzaban 1,64% a US$5,89 la libra.

“La corrección se produce luego de que el cobre fuera presionado por el fortalecimiento del dólar y por los temores de que el conflicto en Medio Oriente afecte la demanda manufacturera global debido al encarecimiento de la energía”, explica Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Efecto conflicto Kast y Boric

Por otro lado, los analistas también comentan efectos en el tipo de cambio por el conflicto entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. El próximo presidente acusó al actual jefe de Estado de no informar adecuadamente sobre el problema del cable submarino de capitales chinos, que busca unir a China con Chile y que Estados Unidos lo ve como un riesgo para su seguridad. Mientras que el presidente Boric niega dicho relato. Ante este contexto, el proceso histórico de reuniones para el cambio de mando del 11 de marzo se suspendió.

El valor del dólar el 4 de marzo del 2026 DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“El mercado también procesa el ruido político de ayer: Kast anunció el “término del proceso de traspaso de mando” tras acusaciones cruzadas con Boric por el cable submarino Chile–China, episodio que los analistas calificaron de impacto “marginal” sobre el tipo de cambio, dado que el driver dominante sigue siendo geopolítico", comentó Liza Salinas, branch business director de Liberty Finance.

Por su lado, Naeter de Capitaria comentó que “a nivel local, también se suma la tensión política observada ayer entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, lo que introduce un componente adicional de incertidumbre interna que podría influir en el comportamiento del peso chileno”.