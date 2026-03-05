SUSCRÍBETE
    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    La moneda de Estados Unidos bajó este miércoles luego de cuatro días al alza y ahora retoma su tendencia.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 5 de marzo de 2026. Gary Cameron

    El dólar vuelve a subir luego de la pausa que se tomó este miércoles. La divisa volvió al ritmo con que subió los días anteriores y retomó los niveles sobre los $900.

    Así, el dólar subía $13,75 respecto al cierre de este miércoles en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llegó a un valor de $911,50 unidad, su mayor valor desde el 29 de diciembre del 2025 ($915,5). De no contar la baja del miércoles, en los últimos días, la divisa sube $60,25.

    “El movimiento estuvo impulsado por una mayor demanda de activos refugio ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya entra en su sexto día y mantiene elevada la incertidumbre en los mercados globales. Tanto Washington como Teherán han señalado que los ataques podrían intensificarse en los próximos días, lo que ha impulsado los precios de la energía y reactivado temores inflacionarios“, explicó Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.

    Otro de los efectos, según resaltó Reuters, los operadores han retrasado sus perspectivas de recortes de tasas de la Fed ante el temor de que una extensión del conflicto con Irán genere un aumento de la inflación.

    Ante este contexto, el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares más importantes, subía 0,51% a 99,27 puntos.

    Por otro lado, el peso chileno se debilitaba en medio del retroceso del cobre, “afectado por la fortaleza del dólar y por las preocupaciones sobre el impacto que el encarecimiento de la energía podría tener en la demanda global”, explicó Sepúlveda de Admirals.

    El valor del metal cayó un 0,92% a US$5,82 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Kast ocupa dos "balas de plata" para el SII y la DT, y realiza primer "gabinete" económico para delinear hoja de ruta

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

