    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año

    El dólar se alista a cerrar cuatro semanas consecutivas a la baja, pero terminaría con su racha de tres jornadas consecutivas con retrocesos.

    Por 
    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar hoy viernes.

    El dólar comienza la última jornada de la semana con un leve crecimiento, pero se alista a cerrar el balance de la semana a la baja.

    En concreto, la divisa sube $1,52 respecto al cierre de este jueves y llega a un valor de $873,36 en la primera parte del día. De seguir así, la divisa terminaría con una racha de tres jornadas consecutivas a la baja, donde perdió $19,45.

    Así, en la semana se alista a cerrar a la baja por cuarta vez consecutiva. Es decir, en todas las semanas del año, el dólar registra retrocesos. En dicho periodo, el dólar ha caído un poco más de $35.

    Respecto a la jornada de este viernes, la leve alza responde principalmente al repunte del cobre, que respalda la divisa chilena en un contexto de debilidad del dólar.

    Felipe Sepúlveda, analista de Admirals Latinoamérica, afirma que el valor se debe a la incertidumbre política y financiera: “El mercado observa con cautela la posibilidad de que Europa utilice su elevada tenencia de activos estadounidenses como herramienta de presión, luego de que un fondo de pensiones danés anunciara su salida de bonos del Tesoro”, dice el experto.

    A su vez, los futuros de cobre subieron hasta US$5,93 por libra en el London Metal Exchange, marcando un alza de 2,6% y rebotando de los mínimos de varias semanas.

    En el ámbito internacional, el Dollar Index, que mide la divisa estadounidense ante una canasta de monedas extranjeras, inició la jornada estable, en 98,273 puntos. Esta variación significaría una caída de 1,11% en la semana.

