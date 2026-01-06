SUSCRÍBETE POR $1100
    El dólar logra romper la barrera de los $900 gracias a un nuevo máximo histórico del cobre

    Además, la moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar dos jornadas consecutivas a la baja y cerrar en su menor nivel en más de un año.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Luisa Gonzalez

    El dólar en Chile logró romper los $900, un hito que se resistió durante el último tiempo. Solamente el 30 de diciembre pasado, la última jornada del 2025, la divisa cerró por debajo de los $900, pero al día siguiente volvió a dicho nivel.

    El peso chileno se fortalecía en medio del avance del cobre, uno de sus principales soportes.

    Así, el dólar caía $7,58 respecto al cierre de este lunes en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llegó a un valor de $896,17 la unidad, cerca de mínimos del día. De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas a la baja.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La divisa buscaría cerrar con su menor valor desde el 28 de mayo del 2024 ($896,5).

    Sin embargo, por momentos, la divisa alcanzó a registrar avances respecto al cierre de este lunes y marcó un máximo de $906,00.

    “El desempeño del peso chileno ha recibido un apoyo relevante desde el cobre, que extendió su avance y marcó nuevos máximos ante perspectivas de estrechez en la oferta. A ello se suma el impacto de la paralización en operaciones de Mantoverde en Chile, iniciada el viernes, lo que refuerza las expectativas de menor disponibilidad”, Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

    Así, Mieres apuntó que “se espera que el peso se mantenga relativamente estable y, en ausencia de catalizadores macroeconómicos que alteren la dinámica, observamos una moderación del tipo de cambio en torno a los $900 por dólar durante la sesión”.

    Mientras que, Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, apunta a “un escenario marcado por presión externa bajista debido a positivas expectativas por la IA, percepción de mayor riesgo geopolítico dado el conflicto en Venezuela y la cuenta regresiva de la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)”.

    El peso chileno se fortalecía con el cobre, que anotaba un nuevo máximo histórico. El precio del metal al contado en la Bolsa de Metales de Londres subió 2,99% en el día y llegó a un valor de US$ 6,019 la libra (US$ 13.269 la tonelada).

