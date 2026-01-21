SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    Los bancos de inversión describieron al gabinete presentado el martes por la noche como tecnocrático y valoraron que en su mayoría sean independientes. No obstante, repararon en las dificultades que enfrentarán en el Congreso.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Como un gabinete tecnocrático que enfrentará desafíos legislativos, calificaron algunos de los principales departamentos de estudios del distrito financiero de Santiago al gabinete presentado el martes por la noche por José Antonio Kast.

    Por la mañana de este miércoles LarrainVial publicó un informe titulado “el gobierno entrante nombra en su mayoría a tecnócratas sin afiliación política para su primer gabinete”, el cual fue elaborado por Javier Salinas, economista jefe de LarrainVial; Francisco de la Cerda, economista senior; y la economista Fernanda de la Fuente.

    En él, la firma subrayó que esperan que el “gabinete se centre en la desregulación, lo que, inherentemente, requerirá un intenso trabajo interministerial, especialmente con la participación del Ministerio de Medio Ambiente”.

    En esa línea, el informe detalló que el plan de acción de Kast para los primeros 90 días incluye proyectos de ley tributaria; así como la agilización de permisos por decreto; cambios a la normativa laboral, también por decreto; y medidas de austeridad fiscal.

    “Creemos que las prioridades del Plan Desafío 90 y las medidas económicas de carácter administrativo podrían implementarse sin mayores dificultades”, dijo LarrainVial

    Sin embargo, apuntó que, si bien “la agilización de permisos probablemente contará con amplio apoyo legislativo”, los cambios al régimen tributario “seguramente enfrentarán mayor oposición en el Congreso”.

    “No obstante, el capital político acumulado tras las elecciones y la posible implementación rápida y exitosa de las medidas de seguridad (o la percepción de las mismas), así como resultados más palpables en la reconstrucción de las zonas devastadas por los recientes incendios forestales, podrían ofrecer a Kast una posición más sólida para negociar con el Congreso”, sostuvo el reporte.

    Con todo, planteó que “el perfil tecnocrático y apolítico de varios de los designados puede convertirse en un obstáculo para la rápida implementación de políticas, aunque estos riesgos podrían disminuir si los tecnócratas logran coordinar sus esfuerzos con los ministros de Segpres y del Interior”.

    Para LarrainVial, si bien la coalición gubernamental no obtuvo mayoría en ninguna de las cámaras legislativas, “la coalición de derecha y centroderecha se encuentra en una posición mucho más sólida en el Congreso que nunca (mucho más que durante los gobiernos de Piñera 1.0 y 2.0)”.

    Respecto del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el reporte planteó que “ha comentado en reuniones con líderes empresariales que la desregulación es necesaria para eliminar las barreras regulatorias y ha propuesto eliminar permisos y liberalizar el uso del suelo, con énfasis en la simplificación de los procedimientos de construcción”.

    En tanto, sobre Daniel Mas Valdés, designado como futuro biministro de Economía y Minería, esperan que “su cartera se centre en la agenda de desregulación, lo que requiere un importante trabajo interministerial, en particular con el nuevo Ministro de Medio Ambiente”.

    La visión de Credicorp

    El martes por la noche, luego de que se oficializarán los nombramientos ministeriales, Credicorp envió a sus clientes un informe titulado “Kast presenta una firma tecnocrática: una línea prometedora que enfrenta desafíos importantes”.

    Según el banco de inversión, “desde una perspectiva de mercado, la nominación de Jorge Quiroz como Ministro de Hacienda es el anuncio más significativo de la administración entrante de Kast”.

    Además, destacó que “su transición de consultor corporativo de primer nivel a estar a la cabeza del presupuesto nacional busca revertir el estancamiento, ofreciendo a los mercados un liderazgo técnico centrado en la inversión privada y la eficiencia estatal”.

    “En nuestra opinión, este anuncio es un avance muy positivo. El nombramiento de Jorge Quiroz es una clara señal de una gobernanza favorable a las empresas. Su amplia experiencia como consultor económico proporciona un rigor técnico que tranquiliza a los inversores internacionales y a las agencias de calificación crediticia”, sostuvo Credicorp.

    Sin embargo, el reporte plantea que el cargo no estará exento de desafíos, entre los que se incluyen la viabilidad política de importantes recortes fiscales, la implementación de reducciones del impuesto de sociedades, la consecución de ambiciosos objetivos de crecimiento y la agilización de los permisos de inversión, “todo ello en un contexto de altas expectativas públicas”.

    Sin embargo, la entidad sostuvo que la “composición del gabinete permite al presidente electo dar una fuerte señal de independencia política, otorgando a los tecnócratas un papel predominante sobre los perfiles políticos tradicionales”.

    “El enfoque principal parece ser la eficiencia y los resultados objetivos, priorizando el diseño analítico y riguroso de políticas sobre la lealtad partidista. La estrategia central busca la credibilidad mediante políticas basadas en la evidencia, impulsadas por resultados a largo plazo, en lugar de ganancias electorales a corto plazo o presión populista”, subrayó la firma.

    En sus análisis, planteó que la composición del gabinete “será sin duda bien recibida por los inversionistas locales y extranjeros”, aunque indicó que en las próximas semanas el desempeño del mercado bursátil estará, principalmente, vinculado a las decisiones de política monetaria de la Fed, evolución de los precios de litio y cobre, así como el inicio de la temporada de resultados al cierre del 2025.

