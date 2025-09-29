SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Empleo del Gobierno Central sube 6,9% anual en segundo trimestre por Educación y Salud, y supera los 520 mil funcionarios

De acuerdo al Informe de Recursos Humanos de la Dipres, la totalidad del aumento se debe a la puesta en marcha de los Servicios Locales de la Educación (SLE) y al área de la salud. De hecho, al excluirlos, la contratación cayó versus igual lapso de 2024. No obstante, respecto de marzo, los puestos en el Gobierno Central sin los SLE y servicios de Salud subieron en más de 6 mil personas.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
registro-civil.jpg

El empleo del sector público es un tema que ha sido materia de permanente preocupación y debate entre expertos. Por lo mismo, se sigue con atención el Informe de Recursos Humanos que publica trimestralmente la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El informe correspondiente al segundo trimestre de este año, muestra que el empleo público de la administración central subió en 33.728 funcionarios, lo que equivale a un alza de 6,9%, llegando a un total de 523.195 cargos compuestos en un 86,3% por personal que cumple funciones permanentes (dotación) y en un 13,7% por personal que desempeña funciones transitorias (fuera de dotación).

Este aumento se descompone en un incremento de 38.914 cargos en los Servicios Locales de Educación (SLE). Según señala la Dipres, esto lo explica el proceso de puesta en marcha e implementación de los nuevos SLE, que incluye el traspaso por orden legal de personas que se desempeñaban en el servicio educativo de los establecimientos educacionales y fueron traspasados desde el nivel municipal al central en 2025.

Por su parte, en los Servicios de Salud hubo 3.416 cargos adicionales, lo que es un avance de 1,5% respecto de junio del año pasado, como consecuencia de la contratación de personal para reforzar la puesta en marcha de nuevos establecimientos y para mejorar las prestaciones sanitarias.

En el resto de los cargos de las instituciones públicas, hubo una disminución de 8.602 personas. De acuerdo a la Dipres, la baja en el resto de las entidades responde principalmente a la caída observada entre junio 2024 y junio 2025 en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por la reducción del personal a honorarios en el Instituto Nacional de Estadísticas, que trabajó implementando el Censo de Población y Vivienda.

¿Te gustaría trabajar para el Estado? Conoce aquí cómo postular a empleos del sector público. Foto referencial: Getty Images.

También contribuye a las disminuciones el Ministerio del Interior, como consecuencia de los traspasos generados por la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

En este último se sumaron cargos por la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y el aumento del personal en Carabineros de Chile y en la Policía de Investigaciones. Otros incrementos se registraron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por mayor dotación en Gendarmería de Chile, y en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; y en el Ministerio de Educación, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

Respecto de marzo de 2025, el personal del Gobierno Central aumentó en 15.051 cargos (incremento de 3%), resultado que se desagrega en 2.925 puestos en los Servicios Locales de Educación (alza de 3,6%); de 5.727 cargos en los Servicios de Salud (2,6% adicional) y de 6.399 puestos en el resto del Gobierno Central (3,2% más que en marzo de 2025).

Más mujeres que hombres

En cuanto a la distribución por sexo del personal del Gobierno Central, el informe muestra que, a junio de 2025, son 336.958 los cargos desempeñados por mujeres (64,4%, del total). La mayoría (175.876) está bajo la modalidad de contrata, seguido por quienes están de planta, con 61.762, y honorarios con 24.514.

A su vez, según el informe, hay 186.231 hombres (35,6% del total) y 6 cargos desempeñados por personal no binario. En hombres, hay 98.505 personal a contrata; 42.466 de planta y 17.326 a honorario.

Desde el gobierno indicaron que “al comparar por períodos de gobierno, se evidencia que, entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 - lapso correspondiente a la segunda administración de la expresidenta Bachelet-, el aumento del total del personal disponible del Gobierno Central fue del 22%”.

En tanto, entre marzo de 2018 y diciembre de 2021, es decir, bajo el segundo mandato del expresidente Piñera, mencionan que “el alza fue de 34,4%”, mientras que entre marzo de 2022 y junio del 2025, al alero de la actual administración, el incremento de cargos en el Gobierno Central va en “18,5%, hasta el momento”.

El Informe de Recursos Humanos se elabora a partir de datos censales y considera a los ministerios y servicios públicos, al Congreso Nacional-excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, mientras que excluye a personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a las empresas públicas, universidades estatales, funcionarios municipales y servicios municipalizados.

Más sobre:Empleo públicoMercado laboral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

“Es el cumplimiento de la palabra empeñada”: Ejecutivo celebra aprobación de proyectos de multas por no votar y sufragio de extranjeros

Cónclave en Cerro Castillo: Boric lidera cita por Presupuesto 2026 con partidos oficialistas

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de Carabineros y nombra al primer director del Cicpol

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

A ley proyecto que endurece los requisitos para que migantes puedan votar en elecciones

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

“Es el cumplimiento de la palabra empeñada”: Ejecutivo celebra aprobación de proyectos de multas por no votar y sufragio de extranjeros
Chile

“Es el cumplimiento de la palabra empeñada”: Ejecutivo celebra aprobación de proyectos de multas por no votar y sufragio de extranjeros

Cónclave en Cerro Castillo: Boric lidera cita por Presupuesto 2026 con partidos oficialistas

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de Carabineros y nombra al primer director del Cicpol

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa
Negocios

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Empleo del Gobierno Central sube 6,9% anual en segundo trimestre por Educación y Salud, y supera los 520 mil funcionarios

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile
El Deportivo

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial

El potente equipo de Francia se llena de dudas para doblegar a Sudáfrica en su estreno del Mundial Sub 20

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición