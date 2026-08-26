Empresas Gasco registra pérdidas el primer semestre de 2026 tras mayor inversión en proyectos renovables

15 Julio 2010 En la foto, Tematicas Gasco, Planta Maipu. Fotos Richard Ulloa / La Tercera. EMPRESA - GAS LICUADO - COMBUSTIBLE - CILINDROS - CAMIONES - INSTALACIONES

Expandió sus pérdidas durante el semestre, pero el Ebitda de la firma creció en el periodo. Empresas Gasco, del grupo Pérez Cruz, anotó pérdidas durante el primer semestre de este 2026 por $ 7.332 millones, lo que significó un ejercicio disímil de lo visto el año pasado a igual periodo, cuando reportó utilidades que llegaron a $ 11.260 millones.

Las pérdidas de la firma -que detalla en su análisis razonado ante la CMF como “otras pérdidas”- se debieron a una mayor inversión en la subsidiaria Gasco Solar Térmico Uno SpA por un proyecto térmico en la Minera Escondida de BHP, que aumentó desde $ 665 millones en los primeros seis meses del 2025 a $ 26.391 millones este año. Es decir, un incremento de $ 25.724 millones.

“A la fecha no se ha traspasado a la estructura tarifaria, generando un deterioro en el período actual de $ 26.894 millones, compensado parcialmente por mayores efectos positivos por valorización de las garantías de cilindros en Colombia”, explicó sobre el proyecto renovable.

Otra razón que delineó la empresa del grupo Pérez Cruz fue el alza de los costos financieros por $ 3.362 millones. “Principalmente en la subsidiaria Gasco Solar Térmico Uno SpA. y en Empresas Gasco S.A., por mayor financiamiento bancario del proyecto de energía solar térmica para faenas mineras, y en menor medida, en la subsidiaria Inversiones IGLP S.A.S. por mayor deuda bancaria, principalmente para nuevas inversiones de respaldo de gas licuado”, explicó.

Las ventas de la compañía aumentaron 4%, desde $ 300.156 millones hasta $ 312.461 millones entre enero y junio de este año.

En tanto, el Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de la compañía totalizó $ 47.098 millones, un crecimiento de 14% respecto del año pasado.

“Este incremento del Ebitda consolidado se ve influenciado por un aumento del Ebitda en el sector Soluciones Energéticas Chile, principalmente por mayores ventas físicas de gas licuado a nivel nacional y recuperación de margen de comercialización, además del aumento sostenido del Ebitda del sector Soluciones Energéticas Negocio Internacional, que incrementó sus ventas físicas de gas licuado”, explicó la empresa.

Se expanden pérdidas trimestrales

El primer trimestre de este año Empresas Gasco ya había presentado pérdidas por $ 2.681 millones, mientras el mismo tramo del 2025 anotó ganancias que alcanzaron $ 3.232 millones. En dicho periodo las ventas prácticamente se mantuvieron y llegaron a $ 129.181 millones.

Durante el segundo trimestre de este año la empresa reportó mermas por $ 4.651 millones, distinto a las ganancias que se alcanzaron el mismo tramo del año pasado, por $ 8.028 millones.

El negocio de la compañía es esencialmente gestión y venta de gas, que en el país despacha tanto a clientes residenciales como industriales, como el sector agrícola, de transporte, generación e industria minera.

En la memoria del año pasado, por ejemplo, el gerente general de Empresas Gasco, Cristián Aguirre, destacó el desarrollo de diferentes iniciativas durante el 2025. “Avanzamos en distintos proyectos para la industria y proyectamos nuevos desarrollos, entre otros, en Minera El Abra donde el gas licuado se presenta como una alternativa energética más competitiva y eficaz”, apuntó.

“De igual manera, continuamos desarrollando soluciones que aportan energía térmica renovable para Minera Escondida, procesos industriales mediante tecnologías más eficientes y de menor impacto ambiental”, concluyó en el documento corporativo.

Deterioro en valorización de activos por proyecto en Escondida

La compañía comunicó el martes a la CMF que el directorio de la firma aprobó el reconocimiento del deterioro de la valorización de activos de la filial mencionada, Gasco Solar Térmico Uno SpA por US$ 19 millones, los que generaron un efecto en los estados financieros de US$ 14 millones.

“El deterioro indicado se relaciona con el proyecto termo solar que la filial desarrolla para Minera Escondida Limitada, en virtud del contrato de suministro de energía suscrito con la minera con fecha 23 de mayo de 2023″, explicó la empresa en un hecho esencial.

“Conforme a la evaluación efectuada por la administración y a la actualización de las proyecciones económicas del proyecto, se concluyó que el valor recuperable de determinados activos asociados al mismo es inferior a su valor libro, haciendo necesario reconocer el deterioro antes señalado”.

Empresas Gasco complementó que la situación se originó tras el reemplazo de un subcontratista en la fase de construcción del proyecto. La modificación requirió que se negociara un nuevo contrato con un nuevo contratista, lo que provocó un incremento significativo en los costos de construcción tras una mayor permanencia en la obra. La construcción está en ejecución y la firma está tomando medidas para finalizar su desarrollo.