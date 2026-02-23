SUSCRÍBETE
    En los 12 meses previos al inicio de los gobiernos de Frei, Aylwin, Piñera I y Kast se han registrado las mayores alzas del Ipsa

    Los expertos consultados apuntan a que los mercados anticipan tendencias y los inversionistas toman posiciones en base a sus expectativas.,

    Maximiliano Villena 
    Maximiliano Villena
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A poco menos de un mes del cambio de mando, donde el actual mandatario Gabriel Boric entregará la banda presidencial a José Antonio Kast, el mercado mira expectante las definiciones económicas y las futuras decisiones de la administración entrante.

    Las apuestas son altas. Desregulación y recorte del gasto para mejorar el balance fiscal son algunas de las medidas propuestas por Kast que los inversionistas y los empresarios esperan con atención.

    Y durante 2025 esas expectativas se hicieron notar. El año pasado el Ipsa rentó 56,81%, su mayor alza desde 1993, mientras que el dólar perdió 9%, equivalente a casi $100.

    El mercado se adelanta por meses. Las plazas accionarias se anticipan a los eventos y, en el caso de 2025, no fue la excepción. Medir esas expectativas no es fácil, pero tomando el periodo de los 12 meses previos, con fecha de corte el día del cambio de mando, es posible tener ciertas referencias respecto de lo que han anticipado los inversionistas respecto de cada gobierno.

    Desde el retorno a la democracia, todas las administraciones han asumido el día 11 de marzo, empezando por Patricio Aylwin, quien recibió la banda presidencial el 11 de marzo de 1990: entre el 13 de marzo de 1989 y esa fecha, el Ipsa anotó una rentabilidad de 49,3%.

    Detrás se ubica el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 1993 y el día del cambio de mando donde asumió Eduardo Frei como presidente, en marzo de 1994. En ese lapso el selectivo se empinó 80,4%, la mayor subida para un período como los analizados.

    El segundo mejor rendimiento es el que se dio entre el 11 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2010, cuando llegó a La Moneda por primera vez Sebastián Piñera. El Ipsa rentó 57,2%.

    Y el cuarto mejor desempeño es el actual, es decir, los poco más de 11 meses previos a que asuma el actual presidente electo José Antonio Kast. Así, entre el 11 de marzo del 2025 y este viernes, el mercado accionario local acumula un retorno de 47,4%.

    Para Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty, “en el caso de Kast es muy probable que el mercado haya descontado un cambio político de manera previa y que igual fue coincidente por un periodo de contracción por pandemia, estallido, etc”.

    Según José Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, “no es fácil aislar completamente los factores que podrían influenciar el desempeño de la bolsa local. Además, el contexto para los activos de riesgo a nivel global ha sido muy positivo en los últimos 12 meses y noticias como la reforma previsional también sin duda han servido de vientos de cola para el Ipsa. Sin embargo, sabemos que el mercado se adelanta e incorpora rápidamente las expectativas futuras sobre el desempeño de la economía y las compañías”.

    De acuerdo a Sebastián Martínez, analista de mercados de XTB Latam, “el sólido desempeño observado en los periodos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y en el escenario actual con Kast, puede explicarse por tres factores estructurales: primero, la reducción de la incertidumbre política, que en los años noventa se tradujo en la validación de la transición democrática y la continuidad del modelo económico, y que hoy se refleja en expectativas de mayor disciplina fiscal y un enfoque procrecimiento que comprime primas por riesgo”.

    A esto se suma, señala, un efecto “rebote tras valorizaciones castigadas, donde parte importante del rally reciente responde a la convergencia desde múltiplos deprimidos hacia niveles más cercanos a su valor justo”.

    Villarroel ve que, “en el largo plazo, los retornos de la bolsa en Chile, en promedio, efectivamente tienden a adelantar el desempeño económico futuro. Dicho esto, para que se materialice (esta vez) una mejora en la actividad, dependerá de muchos factores como el ciclo económico internacional, el precio del cobre y la capacidad política del nuevo gobierno para materializar las reformas promercado propuestas en campaña, solo por nombrar algunos”.

    En tanto, Martínez apunta a que “en los próximos 12 meses, el Ipsa podría mantener rentabilidades positivas, aunque probablemente a un ritmo más moderado que en 2025, ya que gran parte de la mejora esperada ya estaría incorporada en los precios. Con el nuevo gobierno en marcha, el foco del mercado pasará desde las expectativas políticas hacia la capacidad real de generar crecimiento, inversión y confianza”.

    Los dos peores desempeños en el periodo analizado corresponden a los 12 meses previos al inicio del segundo mandato de Michelle Bachelet (-21,2%) y al arribo de Gabriel Boric (-5,57%) a La Moneda.

