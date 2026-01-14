SUSCRÍBETE POR $1100
    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    La sociedad, cerrada en 2018 y abierta en bolsa desde 2023, espera empezar a operar durante el segundo trimestre de este 2025. La cartera de proyectos incluye tres hospitales en Perú, uno en Paraguay y otros cinco en Chile.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Para el próximo 17 de enero está citada la junta de accionistas de Sudmédica, sociedad que levanta actualmente el hospital privado de Quillota.

    La sociedad fue creada en 2018 tras la iniciativa de tres profesionales -un cirujano, un ingeniero industrial y uno comercial-, quienes en 2020 iniciaron, tras atraer accionistas, la construcción del hospital privado de Quillota. Y en 2023 abrieron la compañía a bolsa.

    La citación busca informar las fechas para la apertura de la clínica, la elección de lugares para levantar otros nueve proyectos y también buscar propuestas de financiamientos para la expansión. Pero fue este martes en la noche cuando, mediante un hecho esencial enviado por el gerente general, César Mendoza, se entregaron una serie de detalles adicionales.

    Para la primea fase de la instalación en Quillota - que incluye principalmente exámenes y área ambulatoria además de la habilitación de 73 consultas médicas- ya cuentan con la recepción por parte de la Dirección de Obras de Quillota, “pero recién en diciembre comenzaron las gestiones para que la autoridad sanitaria permita que Sudmédica comience a prestar servicios de salud. Este proceso puede durar todo el primer trimestre, en consecuencia, estimamos que el segundo trimestre del año 2026 es el rango de fecha más probable de apertura”, sostuvieron.

    La fase 2 -que incluye quirófanos, hospitalización y unidades de apoyo- completa aproximadamente un 70% de avance, y “se estima faltarían 6 meses más de construcción, luego de eso se deberá gestionar la recepción municipal y el permiso de la autoridad sanitaria. Se están haciendo los esfuerzos para lograr estos objetivos con miras al segundo semestre del año 2026″.

    La comunicación al mercado también detalló que actualmente el financiamiento de la compañía proviene de préstamos de la holding -Matriz Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA-, los que se mantendrán hasta la puesta en marcha de la fase 1.

    Para terminar la fase 2 detallaron que se requieren US$2 millones, y otros US$4 millones para el equipamiento. Para conseguir dichos recursos, indicaron que se barajan diversas opciones: poner en circulación otras 3.698 acciones por un total de US$4 millones, a la vez que se “está gestionando hipotecar el inmueble de fase 1″, con lo que recaudarían US$3 millones.

    Otros 10 hospitales

    La compañía proyecta construir 10 hospitales privados en el lapso de 10 años, pero según detalló en su hecho esencial, debe conseguir los recursos para impulsar el plan.

    Según la compañía, hasta ahora los bancos chilenos no les han brindado acceso pues habitualmente, al cursar un crédito, exigen una lista de avales, dos últimas declaraciones de renta, estados financieros de la compañía y documentos que demuestren la salud financiera de la compañía. “Por esta razón el financiamiento hasta el momento ha venido de fondos de inversión y en el caso del leasing de los equipos”, señalaron.

    A la vez, indicaron que la compañía “está realizando los esfuerzos para abrir las puertas al público este semestre”, por lo que “no tiene ingresos demostrables por ventas de la explotación del giro”.

    La citación a la junta de accionistas incluye informar sobre la propuesta de acuerdo con la matriz del contrato de kwon how y los precios para la realización de estudios de factibilidad, planes de operación, y los planos de los hospitales privados que pretenden construir. El valor de ese contrato llega a US$35.250.000.

    Para financiar la construcción de las futuras clínicas, Sudmédica detalló que, por una parte, se les solicita a los médicos pagar el 5% por concepto de reserva de su oficina médica; y que cuando el proyecto de hospital privado tenga reservado aproximadamente el 50% de las oficinas médicas, se comenzará a construir el hospital privado. En ese momento los médicos deben firmar una promesa de compraventa y al menos aportar un 30% del valor total de la oficina, cifra que incluye la reserva. En tanto, la matriz se financia vía la suscripción de acciones.

    Sin embargo, la firma explicó que, para cumplir su plan, deberán construir nueve hospitales más, por lo tanto, necesita buscar el financiamiento para dichos proyectos. Por ello es que planteó que, en el escenario más adverso, sin financiamiento, podría construir solamente dos hospitales más, en el mismo período.

    Con ese telón de fondo, el hecho esencial explico que la gerencia general solicitará a la asamblea votar la autorización para gestionar emisiones de deudas en bonos hasta por US$150 millones.

    “Los tickets de entrada para construir hospitales privados requieren una alta inversión inicial, por lo tanto, para lograr las metas proyectadas, debemos buscar soluciones más avanzadas, y es por eso que una emisión de bonos figura como una alternativa que debe ser considerada seriamente, en especial porque por esta vía se puede financiar hasta el 100% de cada proyecto”, señalaron en el hecho esencial.

    Además, detallaron que los recursos serían destinados para la construcción, en primera instancia, de tres proyectos de hospitales privados, uno de ellos en el extranjero: El Salvador; y dos en Chile: Villa Alemana, y Puerto Montt.

    Uno será de tamaño básico, uno de tamaño mediano alta complejidad, y uno de tamaño grande alta complejidad.

    Además, se busca autorizar para negociar la obtención de los 9 siguientes puntos geográficos para la realización de hospitales privados: San Salvador (El Salvador); Villa Alemana (Chile); Puerto Montt (Chile); Illapel (Chile); Asunción (Paraguay); Antofagasta (Chile); Lima (Perú); Trujillo (Perú); Arequipa (Perú).

