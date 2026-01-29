Erik Heimlich, CRU: Un crecimiento sobre el 3% de cobre refinado mundial no se veía desde 1950

Desde 2021 inició un periodo de producción mundial de cobre refinado que no se veía desde hace décadas. Ese año el mundo elaboró 24 millones de toneladas del metal rojo, materia prima usada para la construcción, el transporte y la transición energética.

Entre ese año y 2022 la producción de cobre creció 3%. Al siguiente periodo, aumentó 7%. Y en el último lapso, entre 2023 y 2024, se reportó un alza de 3% en la producción mundial de cobre refinado, según datos públicos de Cochilco.

El head of Copper and Zinc en CRU, Erik Heimlich, analiza el fenómeno. “ Este último periodo han sido cuatro años de crecimiento por sobre el 3%, eso no se veía desde 1950 en el mercado. Lo que ha permitido eso no ha sido Chile, no han sido los grandes productores de cobre, ha sido básicamente la República Democrática del Congo y algo que no hablamos, que es la chatarra. Es decir, si no hubiera habido más consumo de chatarra, el mercado estaría en otra posición. Si no hubiera habido más producción de la República Democrática del Congo, habríamos estado en otro escenario”.

Lo que marcó 1950, dice el experto, fue la reconstrucción posguerra de la segunda guerra mundial. “Entonces, uno veía todo ese proceso gigantesco a nivel de las grandes economías de reconstrucción, y obviamente, ahí el cobre creció fuertemente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? No ha sido de crecimiento económico extraordinario. No hemos estado en un proceso de crecimiento del PIB fuerte en las grandes economías. Tal vez con la excepción de China, pero China ha ido a la baja. Es decir, su crecimiento económico se ha ido moderando, no tiene tasas de 10%. En los últimos años fue 5%”.

Es sabido que la producción chilena de metal rojo no ha presentado grandes variaciones en los últimos años. Pero no es el mismo caso para el Congo, que ha incrementado su elaboración de cobre fuertemente. Si el 2015 producía 1.039.007 toneladas de cobre fino, ya en 2024 totaliza 3.058.802 toneladas, es decir, un crecimiento de 194%.

“Entonces, la explicación va por otro lado. Tiene que ver con esas áreas que han sido dinámicas, que han tenido un crecimiento espectacular a pesar de que todavía representan una parte menor del consumo. Por eso nos focalizamos tanto en esas áreas: vehículos eléctricos, energías renovables, centros de datos y otras tecnologías en el futuro. Esas han mantenido ese 3%, si no estaríamos más cerca del 1%. Nosotros hablamos de ese contraste que hay entre los dos sectores, el sector tradicional e industrial, que crece mucho más lentamente, y que está asociado en China sobre todo al sector construcción, que ha estado lento y va en declive. Pero todavía representa un 85% del consumo de cobre”, puntualizó Heimlich.