Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro

La guerra comercial entre China y Estados Unidos enfrenta una nueva tregua. De acuerdo a medios de prensa estadounidenses, Washington extendió por otros 90 días la entrada en vigencia de los aranceles a la importación de productos desde el gigante asiático.

CNBC reporta que un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con esta decisión.

El mismo medio reportó que la orden se firmó apenas horas antes de la medianoche, cuando la pausa en los aranceles de Trump estaba a punto de expirar.

No van los aranceles al oro

Además, el presidente Trump finalmente aclaró que no habrá aranceles para el oro en lingotes que ingresa EE. UU., aclarando las informaciones surgidas la semana pasada desde la oficina de aduanas y que hizo saltar al precio a nuevos máximos históricos.

“¡El oro no tendrá aranceles!”, escribió el jefe de Estado en un breve mensaje en su red Truth Social.

En ese contexto, el precio del oro registró su mayor caída en tres meses, ya que los operadores vendieron el activo antes de que el presidente Trump aclarara que no habría aranceles sobre el oro

El contrato de futuros de oro más activo en la Nymex cayó un 2,5% para cerrar en US$ 3,404.70, o US$ 86.60 por onza, en la sesión del lunes, registrando su peor caída porcentual diaria desde el 12 de mayo, según Dow Jones Market Data.