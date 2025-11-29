BLACK SALE $990
    Estudio Descrifa: Casi el 50% en Chile dice que nunca compraría un auto chino, pero se valora su relación precio/calidad

    Uno de los principales problemas es que las personas tienden a buscar marcas con altos estándares de seguridad, sin embargo, este no es un atributo que asocien a los vehículos chinos.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Chery EQ7 Dong Yi

    Desde hace varios años ya, las marchas chinas se han venido insertando en el mercado automotriz chileno, ganando un terreno importante. De hecho, de acuerdo a las cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), a septiembre de este año un 40% de las ventas de automóviles nuevos corresponde a vehículos fabricados en China y es el principal origen, seguido por bastante distancia de India (9,9%), Japón (7,6%) y el resto.

    A su vez, en el mismo periodo, un 31,3% de las ventas fueron autos de marcas chinas. Aquí Japón le sigue más de cerca, concentrando un 26,9%. Y más atrás se posicionan Corea del Sur (14,1%) y Estados Unidos (13,2%).

    La presencia de fabricación y de marcas chinas dio un fuerte salto de 2020 a 2021. Así, en origen de fabricación China pasó de representar de un 26% a un 39%, de acuerdo a los antecedentes de la ANAC, donde se ha mantenido desde entonces. Algo similar ocurre con el origen de las marcas, en que se elevó del 20% al 30% en el mismo lapso. Durante los últimos años en ambas categorías se han mantenido estos niveles.

    Sin embargo, pese a lo anterior, en el país casi la mitad de las personas afirma que nunca consideraría comprar un vehículo de ese origen. Así lo revela el Estudio de Automóviles y Marcas Chinas de Descifra, una alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool.

    El sondeo muestra que para el 90% de los encuestados es importante tanto el origen de la marca como el país en el que se fabricó el vehículo. En esa línea, ante la consulta respecto de qué países adquiriría un automóvil, se establece que los más valorados son Japón (70%), Corea (41%), Europa (34%) y Estados Unidos (32%), todas naciones y regiones de tradición automotriz.

    En esa preferencia, China recién aparece en el quinto lugar, con un 18% que señala que consideraría comprar un vehículo fabricado en ese país.

    Por el contrario, al ser requeridos por el país de fabricación del que nunca comprarían un automóvil, un 48% apunta a China. Este rechazo supera al de Argentina (38%), India (24%), México (20%) y Brasil (16%). A su vez, con porcentajes menores a un 10%, en cada caso, se sitúan Estados Unidos, Europa, Corea y Japón.

    “Los resultados muestran que a pesar del aumento de las ventas de los vehículos de marcas chinas, existe un porcentaje importante de la población que nunca consideraría comprar un vehículo de dicha procedencia. En este sentido, tienen un camino que recorrer para lograr el posicionamiento de los autos japoneses”, señala Miguel Zlosilo, director metodológico de Descifra.

    Qué tanto se conocen las marcas chinas

    El estudio también da cuenta de que en la evaluación colectiva de la población en Chile, las marcas chinas aún no logran destacarse a ojos de los usuarios. Para medir ello, Descifra solicitó a los encuestados mencionar la primera marca de autos que se les viniera a la mente. Al menos dentro de las 15 primeras, no se asomó ningún nombre de dicho país.

    La con más menciones fue Toyota, con un 20%, la cual figura además -en los registros de la ANAC- como la líder en ventas en lo que va del año, con 20.110 unidades entre enero y octubre, y una participación de mercado de casi un 8%. Otras marcas destacadas fueron Chevrolet, con un 9%, y Suzuki, con un 8%. Hyundai, Nissan y Mazda, por su parte, están empatadas en cuarto lugar, con un 6% cada una.

    Acto seguido, se les pidió a los encuestados nombrar la primera marca china que se les viniera a la mente. La más reconocida resultó ser Changan, aludida por el 26% de la muestra. Esta es la novena marca más vendida en el país. Suma más de 10 mil unidades a octubre, equivalentes a un 3,9% del total del mercado, con lo cual supera a Mazda (3,1%) y Nissan (2%).

    A Changan le siguieron Chery (15%), BYD (9%) y GWM (8%), las cuales representan un 3,1%, 2% y 2,4% de las ventas totales de vehículos nuevos hasta octubre, respectivamente. JAC completa el top 5, con un 7% de menciones.

    “Toyota (Japón) es la marca más mencionada de forma espontánea (1 de cada 5) y no aparece ninguna marca china en el listado. Cuando se consulta específicamente por conocimiento de marcas chinas, sólo dos alcanzan los dos dígitos”, sostienen desde Descifra.

    Adicionalmente se estructuró una lista cerrada de marcas chinas, donde se preguntó por cuál de ellas se conocía o se había escuchado hablar. De nuevo aquí el listado lo encabezó Changan (80%), con Chery (72%), JAC (69%) y Mg Motors (65%) más atrás.

    “A pesar de que en los últimos años ha aumentado la cantidad de marcas chinas, esto no se ha traducido en aumento de las ventas. Probablemente porque todavía tienen desafíos a nivel de posicionamiento para disminuir el porcentaje que nunca compraría un auto chino, y también en awareness, donde el nivel de recordación espontánea es bajo”, explica Zlosilo.

    Las características más apreciadas

    En lo que se refiere a los aspectos que les generan más confianza a los usuarios en una marca de vehículo, la encuesta de Descifra muestra que un 30% apunta al país de fabricación; un 25%, a la disponibilidad de repuestos, y un 24%, a la nación de origen de la marca. En menor proporción se mencionan los talleres y servicio técnico (8%), los años de garantía (7%) y los mecánicos expertos en la marca (5%).

    Y en cuanto a los atributos más importantes a la hora de adquirir un automóvil, el 49% señala que es el estándar de seguridad, y a continuación aparecen la relación precio/calidad, con un 44%; el rendimiento, con un 42%; su servicio técnico y repuestos, con un 33%, y su equipamiento y confort (27%), como los más relevantes.

    En el caso específico de las marcas chinas, se pidió asociarlas a ciertos atributos, y ahí lidera la relación precio/calidad (49%), que es uno de los factores que explican su rápida masificación, compitiendo con fabricantes tradicionales en el mismo rango de valor, pero en varios casos con mayor equipamiento. Adicionalmente, un 43% nombra la tecnología y entretenimiento, y un 34% tanto el diseño como el equipamiento y confort. Y más atrás asoman el rendimiento (27%) y sus servicios técnicos y repuestos (20%).

    En el lado inverso, el principal problema para las marchas chinas es que no se las asocia con un alto estándar de seguridad, clave en la decisión de compra para los encuestados.

    “Aunque las marcas chinas han logrado posicionarse fuertemente gracias a su relación precio/calidad, todavía tienen el desafío de alinear su imagen con el estándar de seguridad, que es el factor más valorado por el consumidor al momento de la compra“, enfatizan desde Descifra.

    Y concluyen que “si bien las marcas chinas tienen buena penetración y atributos funcionales valorados (precio/tecnología), enfrentan una barrera de confianza ligada al origen y una desconexión con el atributo más valorado por el mercado general (seguridad)”.

