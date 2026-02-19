SUSCRÍBETE
    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    A menos de un mes de que se produzca el cambio de mando, XTB Latam elaboró el reporte “100 días que mueven el dólar en Chile ¿reacción política o ciclo global?”, en el que analizó el comportamiento del tipo de cambio desde 1990.

    Maximiliano Villena 
    Maximiliano Villena
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las expectativas de los empresarios e inversionistas ya mostraron señales de mejora en los últimos meses, de cara al cambio de mando en marzo próximo. Así, cuando asuma el gobierno de José Antonio Kast, las miradas estarán puestas en las primeras señales económicas y la reacción del mercado.

    Con ese telón de fondo, XTB Latam desarrolló un completo análisis sobre el comportamiento del tipo de cambio durante los primeros tres meses de cada gobierno desde el retorno a la democracia, en el que explicó que “los primeros 100 días de cada gobierno en Chile funcionan como una prueba temprana para el mercado cambiario, ya que reflejan cómo interactúan las expectativas políticas, el contexto global y el régimen monetario vigente”.

    En el reporte, titulado “100 días que mueven el dólar en Chile ¿reacción política o ciclo global?”, detalló que, ”mientras en los años 90 las bandas cambiarias amortiguaban la volatilidad, desde la adopción de la flotación libre en 1999 el peso chileno se volvió un indicador inmediato de la confianza inversionista”, periodo en el cual “el mercado evalúa la coherencia del equipo económico, la viabilidad de las promesas y el grado de pragmatismo del Ejecutivo, teniendo como ancla clave la autonomía del Banco Central”.

    A pesar de ello, el informe precisa que “la historia muestra que el tipo de cambio no responde principalmente al color político del gobierno, sino a factores externos como las decisiones de la Reserva Federal, las crisis internacionales o las variaciones en el precio del cobre”.

    “Por ello, el desempeño del peso chileno al inicio de cada mandato debe entenderse como el resultado de un equilibrio entre expectativas internas y condiciones macroeconómicas globales, más que como un veredicto definitivo sobre la nueva administración”, enfatiza XTB Latam.

    Las mayores alzas

    En solo dos ocasiones el dólar ha registrado una baja en los primeros 100 días del gobierno que asume, y como contracara de eso el peso se ha valorizado. Esos son algunos de los datos que arroja el informe de XTB.

    Según su análisis, durante los primeros 100 días del gobierno de Patricio Aylwin el dólar subió sólo 0,63% hasta los $297,02; mientras que con Eduardo Frei cayó 2,7%, pasando de $432,09 a $420,41.

    Hacia la década de los 2000, durante los primeros 100 días del gobierno de Ricardo Lagos el dólar se elevó 4,98%, desde $507,75 a $533,03. En tanto, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet la subida fue de 2,86%, hasta concluir esos primeros 100 días en $546,51.

    En el caso del primer gobierno de Sebastián Piñera, en sus primeros 100 días el dólar subió 2,95%, hasta los $530,36. Luego, durante el segundo mandato de Bachelet, la divisa de EE.UU. perdió 1,86%, pasando desde $569,64 a $559,03. Mientras que durante los primeros 100 días del segundo mandato de Piñera el dólar subió desde $603,26 a $637,35, equivalente a 5,65%.

    Sobre el primer mandato de Piñera, XTB señala que “el peso chileno se debilitó en un contexto marcado por el terremoto de 2010 y el reacomodo económico posterior a la crisis subprime. Más que una reacción ideológica, el mercado enfrentaba un escenario de reconstrucción y ajustes globales”.

    Respecto de su segundo mandato, indicó que la mayor depreciación estuvo marcada por un entorno “dominado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y por el fortalecimiento global del dólar”.

    No obstante, la mayor subida se produjo durante la actual gestión. Así, de acuerdo a los datos de XTB Latam, en los primeros 100 días del presidente Gabriel Boric la divisa pasó de $807,13 a $875,65, lo que implicó un alza de 8,49%, equivalente a casi $70.

    Para la firma de inversiones, “a diferencia de otros períodos, en este caso confluyeron múltiples factores: elevada incertidumbre interna por el proceso constituyente y las reformas estructurales en discusión, junto con señales de mayor gasto fiscal, lo que elevó las primas por riesgo, incentivó coberturas cambiarias y generó mayor demanda por dólares como refugio”.

    Con todo, XTB, sostuvo que, más allá de los ciclos políticos, el análisis completo desde 1990 muestra una trayectoria de depreciación estructural del peso chileno frente al dólar.

    “La magnitud de los movimientos en los últimos mandatos supera con creces la observada en los años noventa, reflejando un mercado más profundo, más financiero y más sensible a los flujos globales. El dólar se consolida así como el principal termómetro de incertidumbre en Chile”, señaló.

    Además, la firma de inversiones indicó que en cada transición presidencial los primeros 100 días funcionan como una prueba de confianza del mercado, pero “muchas veces gana el ciclo global. Pero en todos los casos, el dólar habla primero”.

