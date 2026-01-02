Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco
Herrera arriba a Codelco como gerenta de ética y cumplimiento. La abogada se desempeñó durante más de dos décadas en el Ministerio Público, y fue nominada sin éxito a Fiscal Nacional.
Llega la abogada Marta Herrera Seguel a Codelco. La ex Ministerio Público por más de dos décadas y ex candidata a Fiscal Nacional propuesta por el presidente de la República, Gabriel Boric, asumirá el cargo en Codelco el próximo 12 de febrero.
Luego de un proceso de selección, la estatal eligió a Herrera para el cargo de gerenta de ética y cumplimiento. Herrera es abogada de la Universidad de Chile y Master of Laws de la California Western School of Law, contando con una amplia experiencia jurídica.
En el Ministerio Público, Marta Herrera estuvo a la cabeza del área jurídica y de la unidad especializada en delitos económicos y corrupción. Y además de desempeñarse como académica en universidades como la Adolfo Ibáñez o la Universidad de Santiago de Chile, según su Linkedin, fue directora jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).
La abogada fue nominada a candidata a Fiscal Nacional en diciembre de 2022 por el presidente Boric, cuya nominación días después no llegó a puerto, pues el Senado rechazó la designación con 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones.
Con la llegada de Herrera, “se pondrá término al interinato desempeñado por doña Irene Cosentino Catalano en el cargo de Gerenta Corporativa de Ética y Cumplimiento”, de acuerdo al hecho esencial en la Comisión para el Mercado Financiero donde Codelco informó la designación.
