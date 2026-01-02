SUSCRÍBETE POR $1100
    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Herrera arriba a Codelco como gerenta de ética y cumplimiento. La abogada se desempeñó durante más de dos décadas en el Ministerio Público, y fue nominada sin éxito a Fiscal Nacional.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    19 de Diciembre del 2022 La fiscal Marta Herrera participa de la comision de constitucion mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para nombrar el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    Llega la abogada Marta Herrera Seguel a Codelco. La ex Ministerio Público por más de dos décadas y ex candidata a Fiscal Nacional propuesta por el presidente de la República, Gabriel Boric, asumirá el cargo en Codelco el próximo 12 de febrero.

    Luego de un proceso de selección, la estatal eligió a Herrera para el cargo de gerenta de ética y cumplimiento. Herrera es abogada de la Universidad de Chile y Master of Laws de la California Western School of Law, contando con una amplia experiencia jurídica.

    En el Ministerio Público, Marta Herrera estuvo a la cabeza del área jurídica y de la unidad especializada en delitos económicos y corrupción. Y además de desempeñarse como académica en universidades como la Adolfo Ibáñez o la Universidad de Santiago de Chile, según su Linkedin, fue directora jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

    La abogada fue nominada a candidata a Fiscal Nacional en diciembre de 2022 por el presidente Boric, cuya nominación días después no llegó a puerto, pues el Senado rechazó la designación con 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones.

    Con la llegada de Herrera, “se pondrá término al interinato desempeñado por doña Irene Cosentino Catalano en el cargo de Gerenta Corporativa de Ética y Cumplimiento”, de acuerdo al hecho esencial en la Comisión para el Mercado Financiero donde Codelco informó la designación.

    Marta HerreraCodelcoEx candidata a Fiscal Nacional

    Portada del dia

