SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Exdirector del SII critica dichos de Etcheberry y afirma que el Servicio está capacitado para acceder al secreto bancario

Michel Jorratt dice que “los sistemas informáticos del SII garantizan la seguridad y reserva de la información de los contribuyentes".

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
01 Julio 2022 Entrevista a Michel Jorratt, ex Director del SII. Foto: Andres Perez Andres Perez

Las declaraciones que entregó el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, sobre la capacidad que tiene el Servicio para administrar el secreto bancario sin que se filtre la información siguen generando debate.

Es que los dichos de Etcheberry no pasaron desapercibidos: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones. Lo encuentro de la mayor gravedad”, indicó. En ese mismo sentido añadió que “yo que estuve adentro del SII sabía que había gente que se metía a la base de datos del Servicio para ver información de contribuyentes que no les correspondían, porque ellos no tenían que fiscalizarlo, pero igual se metían a ver información”, dijo en entrevista con La Tercera-Pulso.

Ante estas declaraciones, el también exdirector del SII, Michel Jorratt, criticó los dichos de Etcheberry y dijo no compartir sus declaraciones, ya que a su juicio el Servicio está “totalmente” capacitado para acceder al secreto bancario sin el riesgo de que se filtre la información.

“Los sistemas informáticos del SII garantizan la seguridad y reserva de la información de los contribuyentes. En general, los funcionarios acceden solo a la información que requieren para cumplir sus funciones. Además, todos los sistemas tienen trazabilidad, lo que significa que siempre se puede saber a qué información accedió cada funcionario”, señaló Jorratt a Pulso

De acuerdo a su experiencia en el SII afirmó que “hasta donde recuerdo, todas las jefaturas reciben mensualmente un reporte con los accesos a las bases de datos que realizaron los funcionarios bajo su dependencia, y los jefes tienen la obligación de alertar cuando se detectan accesos irregulares”. Y no solo se quedó ahí, sino que puse ejemplos sobre la mesa: “No recuerdo, por ejemplo, haber visto datos de las declaraciones de renta de personas públicas circulando en los medios. Creo que nunca ha pasado algo así. A su vez, los casos de funcionarios sumariados por esas irregularidades son poquísimos”.

En cuanto a si el SII puede resguardar apropiadamente el acceso a esta información, Jorratt dijo que “toda institución que maneja información reservada tiene riesgos de filtraciones, por eso es importante dimensionar esos riesgos y tomar las medidas de mitigación adecuadas. En eso el SII lo ha hecho bastante bien”.

En este punto añadió que “en el caso particular de la información bancaria, hay que recordar que la Ley de Cumplimiento Tributario flexibilizó los procedimientos para que el SII acceda a esa información bajo ciertas condiciones, pero siempre referido a casos específicos, en el ámbito de una fiscalización, y nunca como un acceso masivo. Por lo tanto, en caso de una filtración, las consecuencias serían más bien acotadas”.

Asimismo, subrayó que “la misma ley establece sanciones para los funcionarios que vulneren el secreto bancario que van entre penas de cárcel, multas y destitución, las que son más altas que las que establece la Ley General de Bancos para los funcionarios de los bancos. Además, la ley obliga al SII a implementar un sistema que permita la entrega de información por parte de los bancos que garantice su seguridad, integridad y reserva”.

Por todo ello, apuntó que “la probabilidad de una filtración la considero baja. En terminología de matrices de riesgo, si las consecuencias y la probabilidad son bajas, el riesgo es de bajo impacto”.

En cuanto a si Etcheberry fue imprudente en sus declaraciones, Jorratt dijo “el exdirector siempre fue partidario de que el SII tuviera un acceso más expedito a la información bancaria. Ahora le surjan dudas, por su experiencia personal. Pero sinceramente no creo que los datos de su propiedad se hayan filtrado desde el SII, porque toda esa información es más bien de acceso público”.

Más sobre:impuestosSecreto BancarioMichel Jorratt

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia

Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga

Mario Marcel reaparece luego de su salida del Ministerio de Hacienda

Dante Contreras critica al Banco Central por reporte sobre el empleo y sospecha de intencionalidad política

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos
Chile

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Apunta a la administración anterior: GORE de Biobío denuncia compra millonaria de terrenos inviables para viviendas sociales

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso
Negocios

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso

Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga

Mario Marcel reaparece luego de su salida del Ministerio de Hacienda

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026
El Deportivo

Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026

Felipe Correa aborda la posibilidad de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja y define el futuro de Nicolás Córdova

En vivo: la Roja Sub 20 debuta en el Mundial de Chile enfrentando a Nueva Zelanda

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia
Cultura y entretención

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas
Mundo

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

Israel no ve “problemas” en el despliegue militar de apoyo a la flotilla que va rumbo a Gaza porque no cree que intervengan

Mahmud Abbas llama ante la Asamblea General de la ONU a “dejar de usar el hambre como arma de guerra” y pide el fin de la guerra

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?