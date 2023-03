Experta en temas tributario, Soledad Recabarren, llama a proteger a la clase media ante la nueva etapa de la reforma

La abogada y experta en temas tributarios, Soledad Recabarren, llamó a que el nuevo proceso para tener una nueva reforma tributaria tenga en consideración y no afecte a la realidad que viven las personas que están dentro del segmento de clase media o tiene una empresa de menor tamaño. Según el juicio de la experta, tanto la fallida propuesta como las reformas anteriores han ido en perjuicio de este grupo.

“Sistemáticamente se ha ido privando de beneficios a la clase media y hemos mirado cómo le afectan los cambios en relación a las tasas que graban sus actividades y nos damos cuenta de que cada vez estamos pagando más impuestos”, dijo Recabarren en el marco del seminario “Pacto tributario para el desarrollo”, que fue organizado por la senadora Ximena Rincón.

La fundadora de Recabarren & Asociados enumeró una serie de escenarios en que se estaría promoviendo el no ahorro tanto a nivel como personal y de país al aumentar el impuesto en ciertos escenarios.

“Un empresario que gana tres millones de pesos al mes iba a estar pagando 34% de su renta por estar afectada al global complementario. Entonces, cuando uno dice que esta reforma era para que pagaran los más ricos, la verdad es que no son los ricos lo que están pagando impuestos. Porque cuando se estableció el sistema desintegrado, se dijo que entre el 27% que paga la empresa y lo que tiene que pagar el super rico, él no iba a superar el 45%. Entonces, el super rico siempre iba a pagar como tope el 45% y donde se iba a producir el mayor incremento, es en los tramos intermedios”, ejemplifica Recabarren.

En esa línea, Recabarren destacó que a lo largo de los últimos procesos de modificación al sistema tributario ha provocado que “la normativa que se ha ido dictando (...) ha ido en perjuicio del que trabaja, del que produce, de la mediana empresa y de la clase media”.

Otra de las críticas de la abogada es que “necesitamos claridad de reglas y la claridad de reglas en Chile no existe”. Recabarren explicó su punto acusando que cuando uno quiere hacer trámites tributarios a los que se podría enfrentar una persona de clase media, como la venta de una vivienda que tienen un costo de mantenimiento superior a la de la persona, el sistema no ayuda.

“Cuando uno quiere hacer vender un bien raíces tiene que hacer un doctorado en impuestos”, sostuvo, y agregó que “esta educación que nosotros esperábamos a través de la dirección nacional del contribuyente no se da (...) y el que quiere pagar sus impuestos, dado la forma en que (la ley) está regulada es tan complicada y difícil que la verdad es más fácil ser informal”.

“No puede ser que las micros empresas, es decir a aquellas que facturan menos de 2.400 UF al año, cuya utilidad que retiran sus dueños están en el tramo exento, sea mucho más fácil ser informal que formal. Si soy formal voy a poder pedir ingresos al banco como una tarjeta de crédito o un crédito de consumo, pero prefiero irme a la informalidad cuando estoy literalmente exento del pago de impuesto. Y eso es por la burocracia”, añadió como otro caso.

Ante esto, la abogada señaló que se debe simplificar el sistema porque así existe mayor recaudación y también en generar escenarios que favorezcan el desarrollo de actividades: “La clase media para poder sacar adelante este país necesita estabilidad, claridad, un sistema tributario simple e incentivos para el desarrollo de nuevos emprendimientos”.

Además, Recabarren compartió el diagnóstico del economista, Sebastián Edwards, sobre que lo recaudado se gaste de forma eficiente: “El gran problema de Chile es que no evalúa lo que hace, pone plata y no mide. En cualquier lugar que pone plata el sector privado y no mide lo que pasa es que quiebra. En Chile, el gobierno, de la tendencia que sea, habría quebrado 10 veces porque no mide lo que hace y su eficiencia”.

La experta tributaria también planteó que sus críticas al sistema tributario y lo que fue la reforma fallida, se da en un contexto en que, a juicio de ella, su mirada en este tema no ha sido tomada en cuenta. “Siempre nos dicen que criticamos y no proponemos. Y yo creo que por más que proponemos no nos pescan que es otro tema”, indicó Recabarren, quien explicó que participó en los diálogos tributarios.