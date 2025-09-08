Exportaciones vuelven a caer, pero lo envíos de litio anotan primera alza en más de dos años

Las exportaciones chilenas cayeron por segundo mes consecutivo con los envíos de cobre arrastrando al sector minero, pero en el caso del litio se registró el primer aumento en 28 meses.

Según informó el Banco Central, en agosto las exportaciones de bienes totalizaron US$7.857 millones, cifra menor en 1,7% en comparación a igual mes de 2024 y que representó el nivel más bajo desde septiembre de 2024. Además fue la mayor caída desde marzo de 2024 cuando disminuyeron 10,6%.

Los envíos mineros retrocedieron 1,9% interanual a US$4.595 millones. Las exportaciones de cobre descendieron 2,2% a US$4.156 millones con un baja de 30,49% en las de cátodos mientras las de concentrados subieron 15,8%.

En tanto las exportaciones de litio subieron 2,4% a US$145 millones anotando su primer aumento desde marzo de 2023, aunque el monto fue menor a los US$166 millones exportados en julio de este año.

Por su parte las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras se incrementaron en 19,1% a US$462 millones y los envíos industriales descendieron 4,2% a US$2.800 millones.

Del otro lado de la balanza comercial, las importaciones, medidas en términos CIF, subieron 1,6% a US$7.480 millones en agosto frente a igual mes de 2024, pero registraron su menor alza de desde septiembre de 2024.

Las internaciones de bienes de consumo aumentaron 1% a US$2.028 millones, las de bienes intermedios cayeron 7,3% a US$3.649 millones y las bienes de capital crecieron 27,3% a US$1.803 millones.

En tanto las importaciones totales, medidas en términos FOB, subieron 2,3% a US$6.951 millones.

Con estos resultados la balanza comercial cerró agosto con un superávit de US$906 millones, inferior en 24,7% al registrado en igual mes de 2024.