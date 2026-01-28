Feller Rate por reestucturación de Bci: “se beneficiará de una diversificación de operaciones e ingresos”

TDLC multa a BCI por abuso de posición dominante y banco recurrirá a la Corte Suprema

Feller Rate decidió ratificar la clasificación de Bci en “AAA” con perspectivas “Estables.

En un comunicado, la clasificadora de riesgo señaló “la capacidad de generación de resultados de Bci se beneficiará de una diversificación de operaciones e ingresos buena, de una escala operacional importante y un perfil de riesgos sano, condición relevante para fortalecer su patrimonio y acompañar el crecimiento por la vía de la retención de utilidades”.

Además, comentó que la exigencia respecto al índice de adecuación de capital “podría ser menor con relación a la de Bci en la actualidad, al disminuir la complejidad de sus operaciones y, con ello, el cargo por banco sistémico. Sin embargo, ello se conocerá posterior al reordenamiento societario y conforme a la periodicidad establecida por el regulador”.

En esa línea, estima que Bci exhibirá un nivel de rentabilidad “bien alineado al promedio de la industria”, y que se beneficiará “por un margen operacional que capturará un mejor rendimiento sobre la base de activos, junto con un costo por riesgo y gastos de apoyo consistentes con los ingresos operacionales”.

“Bci continuará posicionándose como un actor relevante en el sistema bancario chileno”, indicó la agencia.

Junto con ello, detalló que a septiembre de 2025, la cartera de colocaciones de Bci estará en torno a $37.547 miles de millones, representando cerca del 14,8% del sistema bancario, posicionándose en el 4° lugar dentro del grupo de bancos de tamaño grande en la industria y en el 3° lugar al considerar los bancos privados, excluyendo filiales del exterior de otros bancos del sistema.

Feller Rate también ratificó la clasificación de Empresas Juan Yarur en “AA+”, también con perspectivas “Estables”.

En su informe, explicó que el perfil de negocios de la sociedad “reflejará una estructura donde la actividad bancaria seguirá siendo determinante”.

Así, la clasificadora “considera que las filiales operativas sostendrán un buen ritmo de actividad y un sano desempeño financiero, en consonancia a la trayectoria de cada una de ellas. En especial, conforme a la evaluación de Bci, EJY debería exhibir una sólida generación de utilidades”.

Con todo, Feller Rate “revisará la estructura societaria junto con el nivel de endeudamiento objetivo del nuevoholdingy su matriz, una vez finalice el proceso de reordenamiento y se encuentre conformada la nueva estructura de propiedad".