Fin a exención: Aliexpress, Amazon, Shein y Temu están entre los comercios ya inscritos ante el SII y comenzarán a cobrar IVA a compradores

La nueva normativa estipula que todas las compras de bienes de bajo valor, es decir, por un monto igual o inferior a los US$500 deberán pagar el impuesto del 19% y quedarán, además, exentas de aranceles aduaneros. Se acaba la exención para las compras bajo US$41.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Shein and Temu logos are seen in this illustration taken August 22, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Dado Ruvic

A partir del 25 de octubre, las compras internacionales de hasta US$41 también deberán pagar IVA. Hasta la fecha, este tipo de envíos estaban exentos de este gravamen.

La nueva normativa estipula que todas las compras de bienes de bajo valor, es decir, por un monto igual o inferior a los US$500 deberán pagar el impuesto del 19%. La buena noticia es que ahora quedarán exentas de aranceles aduaneros.

Según datos de Aduanas, el 2024 ingresaron al país más de 54 millones de paquetes, de los cuales, más de 50 millones correspondían a importaciones por un monto declarado igual o menor a US$41, mediante servicios de courier y Correos de Chile. Este número representa más del 93% del total de envíos recibidos durante ese año.

En tanto, en lo que va de 2025, han ingresado al país más de 39 millones de envíos, de los cuales, más de 35 millones corresponden a paquetes por menos de US$41, que equivalen al 90% del total.

La directora del Servicio de Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó que esta nueva normativa, que se enmarca en la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, contribuye a un comercio más justo entre quienes venden productos en suelo nacional y quienes adquieren a través de comercios extranjeros.

¿Quién deberá cobrar el IVA?

La plataforma vendedora deberá retener y pagar IVA en el sistema simplificado del SII, de manera mensual o trimestral. Si el gravamen se cobra directamente en la web, la importación quedará exenta de impuestos.

De lo contario, si no se cobra IVA o el valor supera los US$500, el impuesto se pagará posteriormente en la importación según procedimiento de Aduanas. En este tipo de casos, el ingreso del paquete al país demorará más porque, previo al proceso de liberación, deberá cumplir el procedimiento de pago de IVA.

A la fecha, ya son 9 los comercios que se han inscrito ante el SII: Aliexpress, Amazon, Shein, Temu, Elseiver, Its Elementary, Shopee, Regina Magherita y Everich Gruoup. Solo los 4 primeros de esta lista concentran el 90% de las compras remotas que se realizan desde Chile.

La directora (S) del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, destacó que “la inscripción anticipada de estas plataformas, que representan la mayoría de compras de bienes en el exterior que se realizan desde Chile, es una muy buena noticia, porque significa que las distintas gestiones realizadas previamente por el Servicio permitieron el cumplimiento voluntario de estos comercios”.

Revisa la fecha y hora en que comienza el Black Friday de Chile en 2022. Foto referencial.

Antecedentes del SII revelan, de acuerdo a información de instituciones financieras sobre compras remotas en comercios extranjeros y cuyo valor es igual o menor a US$500, que entre enero de 2023 y junio de 2024, Aliexpress concentró el 78% de las transacciones y el 53% fueron en ese rango de compra. El resto de plataformas no superan el 5% del total.

Además, durante ese periodo, se realizaron más de 23 millones de transacciones en 333 comercios, por un monto superior a US$642 millones.

La directora (S) del SII, destacó el monto que se espera recaudar una vez comience a regir esta normativa: “El cálculo que tenemos en base a los antecedentes del año pasado son US$100 millones, que eso es lo que se ingresaría por el cobro del IVA en los paquetes. Entonces, esos US$100 millones, ya teniendo el 90%, estamos hablando de que proyectamos un buen cumplimiento de esa estimación”.

