Fiscalía pide audiencia para procedimiento abreviado para Antonio Jalaff en caso Factop

El fiscal Juan Pablo Araya de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado solicitó al 4º Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia de procedimiento abreviado en el marco del denominado caso Factop.

A través de un escrito, al que tuvo acceso Pulso, el persecutor solicitó fijar la audiencia para el próximo día 21 de octubre a las 9:00 horas en la sala 803 del Edificio B.

Antonio Jalaff, socio fundador de Grupo Patio, permanece en calidad de imputado por los presuntos delitos de lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. A los que se suman delitos tributarios.

Desde el 23 de enero de 2025, Antonio Jalaff mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El empresario junto a su hermano Álvaro Jalaff Sanz son imputados por el presunto esquema defraudatorio que montaron -según el Ministerio Público- Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg con facturas falsas para financiar los negocios de una serie de personas relacionadas.

Qué hizo la Fiscalía con Antonio Jalaff en caso Factop. En la imagen, su hermano, Álvaro Jalaff. MARIO TELLEZ

Cabe recordar que a principios de septiembre, Antonio Jalaff presentó una querella por el presunto delito de estafa en contra de quienes resulten responsables, a raíz de la venta de su participación en el Grupo Patio.

La acción legal, patrocinada por los abogados Cedric Bragados, Leonardo Battaglia y Ciro Colombara, fue ingresada este lunes en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

El empresario, actualmente imputado, sigue así la misma línea de defensa iniciada por su hermano Álvaro Jalaff, quien en sus variadas declaraciones ante el Ministerio Público cuestionó las condiciones en que se concretó la venta de las acciones de Grupo Patio, cuyo valor se vio afectado por la trama judicial que involucra a ambos hermanos.

Ya lo había hecho el propio Antonio Jalaff, en una extensa declaración de septiembre de 2024.